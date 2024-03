Odgovori o prihodnosti tičijo v sedanjosti

V nadaljevanju preberite:

Prihodnjo nedeljo – 17. marca – bo minilo 29 let, odkar imamo v Sloveniji posebno zvrst rocka, ki se imenuje Siddharta. Štirje srednješolski prijatelji so ustvarili unikatno zvočno zgodbo, ki jo je navdihnil roman Siddharta Hermana Hesseja. Vmes se je zgodilo dogodivščin in izzivov za film in knjigo, pa seveda za že deseti studijski album.