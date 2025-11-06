Odpadki civilizacije – bolj ostro, še glasneje

V nadaljevanju preberite:

Pred nekaj leti se je spet zbrala ljubljanska hardcore zasedba ­Odpadki civilizacije. Sestavljajo jo kitarist in avtor skladb Samo Gazić - Gazo, pevec Zoran Stojanov - Zoki, baskitaristka Skabina in bobnar Rok Plešnar - Rocco. Nedavno so izdali prvenec Obsojam s skladbami, ki so nastale pred več kot štiridesetimi leti. Predstavili ga bodo jutri v klubu Gromka na Metelkovi v Ljubljani. Namesto predskupine bodo predvajali animirani film Plečnikova skrivnost, ki vsebuje tudi njihovo glasbo.