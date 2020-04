Odpovedan tudi glasbeni festival Gora rocka

Organizatorji bodo vsem, ki se festivala v letu 2021 ne bodo udeležili, vrnili kupnino za že kupljene vstopnice. FOTO: Pija Šarko



Letošnja vstopnica bo veljavna tudi prihodnje leto

Zaradi epidemije koronavirusa je v Sloveniji odpadlo že precej festivalov in drugih glasbenih prireditev. Danes so organizatorji dobrodelnega festivala Gora rocka sporočili, da so žal tudi oni morali priznati premoč virusu, ki je ohromil svet. Kot so zapisali v izjavi za javnost, je vlada RS sporočila, da bo »zaradi epidemije prepoved množičnih javnih dogodkov in koncertov podaljšana, dokler ne bo na voljo ustreznega cepiva. Ker po napovedi znanstvenikov tega še ne bo do konca letošnjega leta, organizatorji dobrodelnega festivala Gora rocka nimamo druge izbire, kot da festival odpovemo. Varnosti obiskovalcev in prostovoljcev mora biti na prvem mestu«. Med 25. in 27. junijem sicer obljubljajo posebno izvedbo Gore rocka . Kakšna bo, še ne želijo izdati. So pa z mislimi in idejami že v letu 2021. Večina skupin, ki bi morala na festivalu nastopiti letos, je menda že potrdila sodelovanje z organizatorji enega najbolj odmevnih festivalov v Sloveniji v naslednjem letu. Kakšne posledice bo sicer pustila odpoved Gore rocka?»Odpoved festivala nas je vse precej prizadela. Zato smo razvili posebne majice, ki služijo kot ekskluziven spomin na te čudne neponovljive čase. Z nakupom pa pomagate organizatorjem Gore rocka, da bo izvedba dobrodelnega festivala v letu 2021 še bolj izpopolnjena. Majice bodo obiskovalci lahko naročili na naši spletni strani. S prodajo pričnemo v ponedeljek 4. maja,« je povedal, del organizacijske ekipe Gore rocka.Vsi tisti, ki so festivalsko vstopnico za letošnji festival že kupili in bi želeli obiskati festival Gora Rocka 2021, ne potrebujejo ničesar drugega, kot da jo prinesejo na vhod na prizorišče. Letošnja vstopnica bo namreč veljavna tudi naslednje leto.Organizatorji bodo vsem, ki se festivala v letu 2021 ne bodo udeležili, vrnili kupnino za že kupljene vstopnice. Vstopnico lahko obiskovalci zamenjalo za denar tam, kjer so vstopnico kupili (Petrol, OMW, Trafika 3DVA ...). V kolikor so vstopnice kupili na Eventimovi spletni strani, naj kontaktirajo. Če pa so vstopnico kupili na lanskem festivalu, naj kontaktirajo kar organizatorje na elektronski naslov. Vračilo kupnine za že kupljene vstopnice bodo omogočali do 31. oktobra letos.