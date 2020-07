FOTO:»Odpovedi koncertov in nastopov v živo pomenijo bankrot«

Vrata glasbenih dvoran, klubov in koncertnih prizorišč v večini držav sveta zaradi pandemije ostajajo zaprta. To je hud udarec za 50 milijard dolarjev vredno svetovno glasbeno industrijo, ki ima dva glavna vira dohodka: glasbo v živo, ki predstavlja več kot 50 odstotkov skupnih prihodkov, in posneto glasbo. Polletna zaustavitev dogodkov v živo naj bi odtrgala več kot deset milijard dolarjev samo od sponzorstev, daljše zamude pa bodo še bolj uničujoče, svarijo analitiki. Zgolj v Italiji bo glasbeni sektor po oceni Statiste letos izgubil 350 milijonov evrov prihodkov od koncertov, 100 milijonov od snemanja glasbe, industrija ...