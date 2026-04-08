Ohranjati duha jugoslovanskega novega vala

Ljubljanska zasedba Bogunov deluje več kot dvajset let, vendar se je šele v zadnjih sedmih odprla občinstvu, tudi v širši regiji. Prvi album More bijesa so ustvarjali­ kar 15 let in ga izdali leta 2020. Dve leti pozneje so izdali album Dolazimo u miru, nedavno pa še Voda niz lice.

Ognjen Zeljić, vodja zasedbe, pevec in avtor besedil in glasbe, je rojeni Splitčan, njegov oče je bil glasbenik v vojaškem orkestru. Odraščal je po različnih koncih Jugoslavije, dokler se družina ni ustalila v Ljubljani. Sprva ni hotel postati glasbenik, vendar je pesem Balkan skupine Azra vse ­spremenila.