FOTO:Ohranjati živi stik z glasbo

Da bi si lažje predstavljali, kaj vse je nastalo in zazvenelo v teh letih,­ si za začetek poglejmo nekaj zgodovine Zveze Glasbene mladine, ki je bila tako pestra, da je za vedno spremenila odnos mladih do glasbe ter oblikovala ritme in melodije Slovenije.Dvanajstega decembra 1969 je potekal prvi občni zbor Glasbene mladine Slovenije (GMS). Njen predsednik je postal Miloš Poljanšek. Organizacija, katere poslanstvo je bilo izobraževanje in želja, da bi približali mladim svet glasbe, je takoj stopila v akcijo in pripravila program komornih koncertov, ki so jih prirejali v posameznih krajih in šolah po Sloveniji.Leta 1970 je izšla ...