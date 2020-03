Ólafur Arnalds se jeseni vrača k nam  

Vstopnice bodo v predprodaji le 48 ur. Ta se začne v sredo, 11. marca, ob 10. uri.

Islandski pianist posebnega kova, Ólafur Arnalds, se vrača v Gallusovo dvorano ljubljanskega Cankarjevega doma, ki jo je izbral za eno izmed enajstih dvoran v enajstih evropskih državah, kjer bo nastopil v okviru predstavitvene turneje albuma re:act. Tam bo nastopil 29. septembra ob 20. uri.Je večkrat nagrajeni umetnik, skladatelj in producent, ki je oktobra leta 2018 očaral slovensko občinstvo ob nastopu v tej dvorani, ko je predstavil album re:member. Takrat smo za Delo med drugim zapisali, da je »islandski zvočni slikar Ólafur Arnalds na sobotnem koncertu pripravil res poseben zvočni večer. Ob spremljavi godalnega kvarteta in tolkalista ter izjemno uravnoteženih svetlobnih učinkov je nizal plasti in plasti svojih zvočnih repeticij in kratkih glasbenih vložkov. Ta fraktalna glasba je delovala na trenutke monotono in očarljivo hkrati, kot pokrajina črnega vulkanskega otoka ujetega v bel led s katerega prihaja.V nabito polni Gallusovi dvorani ljubljanskega Cankarjevega doma je predstavil večino glasbe z novega albuma re:member, ki je njegov četrti samostojni izdelek. Tako album, kot koncert je nekaj posebnega, kajti Arnalds je s prijateljem Halldorjem Eldjarnom v dveh letih razvil računalniški progam Stratus s pomočjo katerega je hkrati igral na tri klavirje. Ko je namreč zaigral ton na klavir sta se dva piana odzvala na ta zvok s primernimi toni in zvočnimi fazami.«Arnalds s svojimi prav posebnimi nastopi navdušuje po celem svetu, s hipnotičnimi in čustveno nabitimi nastopi vzpostavi skupen prostor za umetnika in občinstvo, da postanejo eno. Skupaj z svojo mojstrsko glasbena ekipa izrisuje zvočne svetove, z zlivanjem minulega, sedanjega in novega gradiva. Turneja re:act združuje njegov stalni godalni kvartet, tolkalca ter Ólafurjevo zbirko klavirjev in sintetizatorjev. Zvočno podobo soustvarjajo »samoigralni« klavirji Stratus, ki smo jih spoznali že na prejšnjem koncertu.Prejšnja turneja ob izidu albuma re:member, vključno z razprodanimi konceptnimi prizorišči, je bilo deležno navdušenja kritikov. Ólafur je očaral več sto tisoč navdušencev na več kot sto petdesetih nepozabnih koncertih, med njimi tudi v Ljubljani.