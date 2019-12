Opera za otroke z otroki

Opera traja uro in 45 minut.

Premiera bo 10. decembra ob 18. uri.

Ponovitvi 14. decembra ob 11. uri in 15. decembra ob 17. uri.

Množica, v kateri je pomemben vsak posameznik

Mladinski pevski zbor Glasbene matice z izbranimi solisti je v sodelovanju s Slovenskim komornim glasbenim gledališčem znova pripravil vznemirljivo operno predstavo. Po Brundibaru, Hobitu in operi Všeč si mi jih je prevzela Snežna kraljica, pravljica Hansa Christiana Andersena, ki jo je v operno obliko leta 1992 prenesel britanski skladatelj Matthew King.Ko zlobna Snežna kraljica ugrabi Kaja, mu prijateljica Gerda sledi na severni tečaj. A pot do prijateljstva je težavna in razburljiva. Pot ji prekrižajo čarovnica, vran, princ in princesa, spopade se z razbojniki, dokler na severnem jelenu ne prijaha na Finsko in prijatelju Kaju odtaja srce z objemom. Brezpogojna ljubezen prijateljstva premaga vsak urok, je sporočilo pravljice in tudi vodilo Eve Hribernik, ki je režirala predstavo. »Klasična pravljica, ki se je obdržala toliko let, ima neskončno globino, in to globino smo hoteli poustvariti tudi v operi,« je povedala včeraj na novinarski konferenci.Opera, spisana v dveh dejanjih, šestih prizorih, je instrumentalno zahtevna tako za glasbenike kot za pevce in je bila velik izziv za ustvarjalce, predvsem otroke. Za mlade soliste, ki so jih izmed 120 kandidatov izbrali na avdiciji, bo prepevanje opere prva izkušnja na tako velikem odru. »To ni šolski nastop, brez omalovaževanja do šolskih nastopov, a od otrok sem hotela profesionalen odnos, ki ga opera zahteva. Treba se je držati pravil, vsaka nota je na mestu. Predvsem sem se trudila, da bi v njih vzbudila ljubezen do gledališča in opere,« je povedala Eva Hribernik.Na avdiciji sta se posebej izkazali trinajstletna Ajda Pirc in štirinajstletna Pia Novak, ki sta zasedli vlogo Gerde. Ta je najzahtevnejša, saj Gerda nastopi v vseh šestih prizorih. Dekleti se učita petja v nižji in srednji glasbeni šoli ter sta pokazali izjemen talent, so ju pohvalili vodje predstave. Za vlogo Kaja so izbrali tri dečke, Adriana Ignjatoviča, Jana Novljana in Jakoba Zupančiča. Ob solistih bo nastopil mladinski pevski zbor Glasbene matice, ki ima po režiserkinih besedah izjemno moč v operi. »To je množica, v kateri je vsak posameznik pomemben, in ko otroci to spoznajo in zadihajo kot eden, se zgodi čudež.«Mladim pevcem bodo stali ob strani izkušeni solisti, med njimi Maja Ceglar in Katja Konvalinka (tudi producentka predstave) v vlogi Snežne kraljice ter Irena Yebuah Tiran in Gregor Ravnik.Od oktobrskih krompirjevih počitnic otroci trdo vadijo za predstavo in so k dodeljenim vlogam pristopili resno in odgovorno. Na premiero jih bo prišel pogledat tudi skladatelj Matthew King, ki je vest o tem, da bodo opero uprizorili tudi v Ljubljani, pospremil z besedami, da do te opere čuti očetovsko ljubezen, »saj je bila napisana v drugem času, ko sem bil še druga oseba, in po letih je občutno bliže nocojšnjim mladim nastopajočim, kakor sem danes« (ko ima tudi sam tri otroke, ki jih bo, mimogrede, pripeljal s seboj). Mladim pevcem je dal nekaj glasbenih napotkov, saj je opero zasnoval izredno slogovno razgibano in vključil vanjo vse, od baročne glasbe, korala, dvanajsttonske lestvice, madžarske ljudske glasbe do klezmerja, kabareta ter mešanice Stravinskega in jazza. Delo je zato zahtevno tudi za ansambel Slovenskega komornega glasbenega gledališča, saj morajo glasbeniki v prologu poprijeti za tolkala in pokazati ritmičnost.