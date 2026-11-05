Petnajst let glasbenega veličastja Cantabile

Simfonični orkester Cantabile­ bo v nedeljo izvedel koncert ob petnajstletnici delovanja. Ker ima sedež v Logatcu, od koder prihaja njegov umetniški vodja­ in dirigent Marjan Grdadolnik, bodo z gosti zaznamovali jubilej v tamkajšnji večnamenski šport­ni dvorani. Z ustvarjalno energijo in virtuoznostjo polnijo tudi druga koncertna prizorišča po državi in svetu, tkejo glasbena sodelovanja ter skrbijo za razvoj mladih glasbenikov. Od ustanovitve je orkester, ki ima od šestdeset do sedemdeset članov – profesorjev, študentov glasbenih akademij in glasbenikov, ki so na poti, da glasba postane njihov poklic –, izvedel več kot 155 koncertov ter se uveljavil kot eden od prepoznavnejših slovenskih simfoničnih sestavov zunaj institucionalnih okvirov. »Najbolj so mi ostali v spominu koncerti pred ...