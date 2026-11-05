Petnajst let glasbenega veličastja Cantabile

Ob petnajstletnici je eno od glavnih poslanstev Simfoničnega orkestra Cantabile še naprej podpora mladim, izziv pa nova dvorana.
Galerija
Posebno mesto v spominu dirigenta in umetniškega vodje imajo koncerti Božič v Ljubljani v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma in nastopi na Kogojevih dnevih. FOTO: arhiv orkestra Cantabile
Simfonični orkester Cantabile bo v nedeljo izvedel koncert ob petnajstletnici delovanja. Ker ima sedež v Logatcu, od koder prihaja njegov umetniški vodja in dirigent Marjan Grdadolnik, bodo z gosti zaznamovali jubilej v tamkajšnji večnamenski športni dvorani. Z ustvarjalno energijo in virtuoznostjo polnijo tudi druga koncertna prizorišča po državi in svetu, tkejo glasbena sodelovanja ter skrbijo za razvoj mladih glasbenikov.
Od ustanovitve je orkester, ki ima od šestdeset do sedemdeset članov – profesorjev, študentov glasbenih akademij in glasbenikov, ki so na poti, da glasba postane njihov poklic –, izvedel več kot 155 koncertov ter se uveljavil kot eden od prepoznavnejših slovenskih simfoničnih sestavov zunaj institucionalnih okvirov.
»Najbolj so mi ostali v spominu koncerti pred ...
Komentarji