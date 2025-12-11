Osamljeni potohodec je z glasom duše premikal

V nadaljevanju preberite:

Aleš Hadalin (1962–2025), umrl je v sredo, je bil eden od naših najizvirnejših raziskovalcev človeškega glasu in petja. Na vseh njegovih ploščah igra primarno vlogo človeški vokal, raziskovanje pevskih tehnik. Deloval je v skupini Tantadruj ter s plesno skupino En Knap, s skupino PetZaPet pa je vztrajno v živo izvajal slovenske ljudske pesmi. Sorodniki, prijatelji in sodelavci se bodo od njega poslovili v sredo, 17. decembra, ob 14. uri na pokopališču v Tomaju.