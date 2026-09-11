Nova sezona Cankarjevega doma: osrednji dogodek pripada Srečku Kosovelu

Ljubljanski Cankarjev dom je eden od osrednjih kulturnih in kongresnih centrov pri nas, v katerem se vsako leto odvije več kot dva tisoč dogodkov, v povprečju kar pet na dan. Na včerajšnji novinarski konferenci je vodstvo predstavilo novo sezono, ki prinaša vrhunska mednarodna gostovanja ter nastope izjemnih slovenskih ustvarjalcev. Kot je uvodoma povedal Jure Novak, generalni direktor Cankarjevega doma, je razlogov za optimizem veliko. »Veselita nas zaupanje občinstva in zvestoba abonentov, veselijo nas sodelovanja z vrhunskimi umetniki, orkestri in ustvarjalci z vsega sveta. Veseli nas tudi odličen interes kongresnih organizatorjev in poslovnih partnerjev, ki pomembno prispevajo k stabilnosti in razvoju naše dejavnosti. Pri vsem, kar počnemo, imamo pred očmi predvsem obiskovalce, zato ...