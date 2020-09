Oumou Sangaré je zvezda abonmaja

Cikel Glasbe sveta ljubljanskega Cankarjevega doma že vrsto let prinaša zvočne atrakcije z različnih koncev svet, glasbene poslastice, ki dobesedno širijo duha poslušalstva. Oblikovanje programa za novo sezono 2020/21 je bilo zaradi izrednih zdravstvenih razmer še bolj oteženo.Pa vendar se obetajo izjemne zvočnosti iz Francije, Brazilije, Slovenije, Portugalske, Španije, Malija, Nemčije, Norveške in s Kube. O izzivih organiziranja tovrstnih kulturnih dogodkov je Bogdan Benigar, vodja programa jazza in glasb sveta v Cankarjevem domu, med drugim povedal, da je »še nedavno veljalo, da so ideje, vrednote in zavzemanje, ki jih ...