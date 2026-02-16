Shabjdeed in Al Nather: Zaradi njiju se pleše od Ramale do Bejruta

Shabjdeed in Al Nather sta pripadnika generacije, ki je razživela Ramalo; njun debitantski album Sindibad el Ward velja za kultno klasiko.

Otvoritveni večer tokratnega festivala Ment bo postregel z enim od vrhuncev, nastopom dvojca Shabjdeed & Al Nather iz Ramale oziroma Jeruzalema. Njuna udarna in hkrati plesna glasba, ki jo zaznamujejo Shabjdeedova jezikovna spretnost in flow ter Al Natherjeva glasbena iznajdljivost, je za nas morda novost, v Palestini in njeni okolici pa imata tako rekoč status legende. Takole so približno desetletje njunega ustvarjanja povzeli pri Mentu: »Al Nather iz mesta Ramala je kot producent, didžej in raper močno vplival na sodobno arabsko hiphop sceno. V Jeruzalemu rojeni tekstopisec in raper Shabjdeed je zaslovel po Bližnjem vzhodu zaradi mojstrskega flowa in inovativne uporabe arabskega jezika. Duo, katerega prvenec Sindibad el Ward (2019) je odmeval po svetu, velja za vodilnega predstavnika ...