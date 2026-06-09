Mlada slovenska virtuozinja igra na večmilijonsko stradivarko

V abonmaju Filharmonični klasični koncerti bo v četrtek in petek na dveh zaporednih večerih Za mlade z Orkestrom Slovenske filharmonije prvič po dveh letih zaigrala violinistka Patricija Avšič. Sedemnajstletnica, ki so ji že pred leti napovedali bleščečo mednarodno kariero, je nedavno na pósodo dobila »stradivarko«. Takšna čast doleti le peščico, na svetu je malo teh violin in so zelo dragocene. V Cankarjevem domu bosta zazveneli »redka lepota tona in globoka zvočna izraznost« Stradivarius Figueroe.

Antonio Stradivari, čigar plakat je nekoč visel v Patricijini domači vadnici, je ta inštrument izdelal leta 1686 v Cremoni. Kot je pojas­nil njen oče Matej Avšič, ki jo je učil violine do 12. leta, je imela Stradivarius Figueroo v lasti ena najpomembnejših glasbenih družin iz Portorika, v 20. stoletju je nanjo igral tudi znameniti Pepito Figueroa. Po orkanu Maria, ki je leta 2017 prizadel Portoriko, se jo je družina odločila prodati; Patriciji jo je posodila berlinska ustanova Stretton Society, »ki sodeluje le z nadpovprečno skrbno izbranimi mladimi umetniki«.

Vsak dan nekaj novega

»Ko sem izvedela, da bom lahko igrala na Stradivarijevo violino, sem bila iskreno brez besed. To je nekaj, o čemer sanja skoraj vsak violinist. Na začetku sem potrebovala nekaj časa, da sem se navadila nanjo, saj je zelo posebna in izjem­no odzivna. Vsak dan odkrijem kakšno novo barvo zvoka ali mož­nost, ki je prej nisem poznala. Zdi se mi, da se še vedno spoznavava, ampak že zdaj čutim, da mi lahko ponudi ogromno navdiha in svobode pri ustvarjanju glasbe,« je za Delo pojasnila Patricija Avšič. Ko smo se z njo pogovarjali pred leti [2022, ko je bila pri trinajstih že vzporedno vpisana na oddelek za nadarjene učence univerz za glasbo in uprizarjajoče umetnosti v Gradcu in na Dunaju], je povedala, da je svoji največji (celinski) violini dala ime Ginette, po francoski vio­linistki Ginette Neveu. Figueroi imena ni nadela – kliče jo moja stradivarka. »Mislim, da sem napredovala predvsem v zrelosti in razumevanju glasbe,« je povzela to obdobje.

Na Stradivarijevo violino igra tudi njen profesor Boris Kuschnir, ki večkrat poudari, »da Stradivarijeva violina ni čarobna palica, ki vse naredi namesto violinista. Omogoča pa neverjetno veliko različnih zvočnih možnosti. Naučil me je, da moram inštrument res poslušati in mu pustiti, da pokaže svoj značaj. Vsaka taka violina je namreč popolnoma drugačna.« Najbolj jo je presenetilo, kako hitro se odziva. »Občutek je, kot da imaš na voljo veliko več različnih odtenkov in barv, s katerimi lahko slikaš glasbo,« je ponazorila. To pomeni, da je treba biti zelo zbran, hkrati pa omogoča veliko svobode pri oblikovanju zvoka.

Spomni se, kako je doma kot majhna deklica v vadnici opazovala plakat s podobo Antonia Stradivarija ter si zamišljala svet največ­jih violinistov. Sloviti izdelovalec violin je bil zanjo »nekaj skoraj nedosegljivega, simbol najvišje ravni violinske umetnosti. Zato je občutek danes še toliko bolj poseben. Če bi mi nekdo takrat povedal, da bom nekoč igrala na Stradivarijevo violino, mu verjetno ne bi verjela.« Ta zgodba ji vedno znova pokaže, da se sanje včasih res lahko uresničijo, je dodala.

Njen profesor Boris Kuschnir večkrat poudari, da da Stradivarijeva violina ni čarobna palica, ki vse naredi namesto violinista. FOTO: Janez Marolt

Z uresničitvijo sanj pa pride tudi odgovornost. Natančna vrednost Stradivarius Figueroe ni znana, ocenjena pa je na več milijonov evrov. »Odgovornost je velikanska,« zato poudarja Patricija Avšič. »Takšna violina ni samo dragocen inštrument, ampak tudi del glasbene zgodovine. Seveda je ustrez­no zavarovana in zanjo veljajo posebna pravila glede prevozov in shranjevanja. Ves čas moraš biti zelo previden. Ampak največja odgovornost se mi zdi to, da upravičiš zaupanje ljudi, ki so ti omogočili igranje na tak inštrument.«

Na programu FKK: Za mlade, 2. del so Concertino za mali orkester Pavleta Merkùja, Koncert za violino in orkester v d-molu, op. 47 Jana Sibeliusa ter Simfonija št. 7 v A-duru, op. 92 Ludwiga van Beethovna. Orkestru Slovenske filharmonije bo dirigiral njegov glavni dirigent Kahi Solomnišvili. Mlada violinistka se nastopa v Cankarjevem domu zelo veseli, saj »je vedno nekaj posebnega igrati pred domačim občinstvom. Repertoar mi je zelo blizu in mislim, da omogoča veliko izraznosti ter različnih razpoloženj. Sodelovanje z Orkestrom Slovenske filharmonije pa je velika čast. Gre za vrhunske glasbenike, od katerih se lahko veliko naučim, zato komaj čakam, da skupaj stopimo na oder in delimo glasbo z občinstvom.«