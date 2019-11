Patti Smith na koncertu brala Kosovela

Koncert posvetila žrtvam potresa v Albaniji

Jaz bi rad hodil / v majhnem plašču / besed. / Ali pod tem naj se skriva / topel, svetál svet. / Kaj je bogastvo? / Kaj je razkošje? / Zame je eno: / majhen plašč imam / in ta plašč ni nobenemu / enak. Tako je torkov razprodani koncert v tržaškem gledališču Rossetti začela »botra punka«Med štiridnevnim bivanjem v Trstu, kar so bile – kot je povedala z odra – imenitne delovne počitnice, je dvainsedemdesetletna ameriška glasbenica in pisateljica obredla Trst, se fotografirala ob spomeniku Jamesa Joycea, se navduševala nad vsako skodelico kave, uživala v posebni tržaški svetlobi, bralaDevinske elegije – naletela tudi na Kosovelovo poezijo in pesem Majhen plašč uvrstila v program kot prvo točko koncerta.Na tržaškem koncertu jo je na kitari in klavirju spremljal, nekdanji basist skupine Patti Smith Group, odpela je tudi niz svojih najbolj znanih pesmi, Dancing Barefoot, Because the Night, Ghost Dance, Gloria, poleg Kosovelove pesmi je prebrala še nekaj Rilkejevih pesmi, koncert pa sklenila s skladbo People Have the Power.Glasbenica, ki je konec septembra izdala spominsko knjigo Leto opice, je z aktivistično intoniranim nastopom navdušila občinstvo različnih generacij, podprla mladino in njene pozive k ukrepom proti podnebnim spremembam, koncert je posvetila umrlim in ranjenim v nedavnem potresu v Albaniji. Povedala je, da iz Trsta odhaja v Padovo, kjer ji bodo – nikdar posebej dobri študentki, je priznala – jutri na univerzi slovesno izročili častni doktorat iz literarnih ved.