Pesmi, ob katerih smo se ‘pozibavali‘ in jih ‘prepevali‘ minulo desetletje

Konec decembra in v začetku novega leta ne manjka lestvic in pregledov pomembnih dogodkov, ki so zaznamovali preteklo leto, desetletje. Vsekakor pa je zgodovino zaznamovala tudi glasba.Večino desetletij v popularni glasbi so definirali žanri, formati ali zemljepisne lokacije, a preteklo desetletje so zaznamovale in definirale predvsem platforme. Spotify, Apple, YouTube in Amazon Music, Tidal, v lestvicah singlov in albumov pa so začeli predvajati tudi video posnetke. Socialna omrežja (od YouTuba, prek Instagram do trenutno popularnega TikToka) so z ustvarjanjem platforme za komunikacijo porušila zidove med glasbeniki oziroma umetniki in oboževalci, poslušalci.Rezultat vsega naštetega je, da je glasba postala zelo globalna, žanri pa so se začeli med seboj zlivati, prepletati, mutirati. Kot glavna žanra sta se uveljavila latino in K-pop, elektronska plesna glasba (EDM) je postala mainstream. Na novo raven se je dvignil hip-hop, ki je v prodaji prvič prehitel rock glasbo, prav tako pa je bil zabeležen prevladujoč uspeh podžanrov, denimo trap in SoundClound rap. Desetletje sta s svojim prihodom zaznamovali tudi dve mlati umetnici:in, ki sta, vsaka na svoj način, poosebljali sedanjost in prihodnost popularne glasbe.Kateri glasbeniki oziroma njihove pesmi, ki smo si jih v zadnjih desetih letih največkrat prepevali pa so zaznamovale obdobje med letoma 2010 in 2020? BBC je na svoji spletni strani objavil seznam , ki po njihovem mnenju morda najbolje predstavi, katere pesmi so zaznamovale preteklih deset let. Kot so zapisali, ne gre nujno za najbolj popularne ali najbolj prodajane pesmi, temveč predvsem tiste, ki so pomagale pri oblikovanju zvočne sledi desetih let.Adele, Rolling in the DeepRobyn, Dancing On My OwnLana Del Rey, Video GamesRebecca Black, FridayPsy, Gangnam StyleLorde, RoyalsDaft Punk, Get Lucky ft Pharrell Williams, Nile RodgersRobin Thicke, Blurred Lines ft. TI + PharrellMark Ronson, Uptown Funk ft. Bruno MarsMeghan Trainor, All About That BassBTS, I Need UKendrick Lamar, AlrightBeyoncé, FormationBillie Eilish, ocean eyesLuis Fonsi, Despacito ft. Daddy YankeeEd Sheeran, Shape Of YouChildish Gambino, This Is AmericaAriana Grande: no tears left to cryLil’ Nas X, Old Town Road ft. Billy Ray CyrusLizzo, Juice