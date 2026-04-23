Prekleti pesnik Peter Doherty prihaja v naše kraje

Britanski glasbenik bo v okviru evropske turneje From the Baltic to the Bosphorus bo prvič nastopil na območju nekdanje skupne države.

Zlati časi britanskega indie rocka z začetka stoletja so morda minili, časi se spreminjajo in spreminja se glasba, a duh, mit in legende živijo naprej. Tudi enfant terrible takratne scene, frontman kultne zasedbe The Libertines ter pozneje Babyshambles Peter Doherty, ki se je kljub turbulentnemu, robnemu življenjskemu slogu obdržal ter še naprej plodno ustvarja glasbo. Po vsem tem času ga bo končno zaneslo v soseščino – nastopil bo v Beogradu, potem pa še v Zagrebu. Čeprav je dolgo trajalo do njegovega prihoda v regijo, se v njej ne bo dolgo zadržal. Poleg solo koncerta v srbski prestolnici 4. maja bo v okviru evropske turneje From the Baltic to the Bosphorus (Od Baltika do Bosporske ožine) odigral samo še enega, in sicer dan zatem v zagrebški Tvornici kulture. Nedvomno bo vsaj eden od ...