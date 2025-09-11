Peter Lovšin: Kot nekdanji novinar se hotel podati komentar o dogajanju po svetu

V nadaljevanju preberite:

Peter Lovšin je s skupino Pankrti pisal zgodovino slovenske in jugoslovanske glasbe, kar je nadaljeval s Sokoli, pa tudi v samostojni karieri s Španskimi borci. Nedavno je pri založbi Nika izdal album Za sto let naprej, ki ga bo predstavil 3. oktobra v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Posnel ga je spomladi v ljubljanskem studiu Metro s paleto odličnih glasbenikov, med katerimi so največ prispevali kitarist Matjaž Ugovšek - Ugo, baskitarist Sergej Pobegajlo, bobnarja Boštjan Vajs in sprem­ljevalna pevka Maja Predatoria. Nastaja tudi biografska knjiga, ki jo piše Dušan Čater.