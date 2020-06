Peti inu obstati -Kakšne viže bi pel Primož Trubar?

Kitarist po duši Janez Bončina - Benč, velikan slovenske glasbene scene

Lani je Trubarjevina premierno gostila festival domače glasbene ustvarjalnosti, na katerem se je predstavilo več kot 30 neuveljavljenih in uveljavljenih glasbenikov s Petrom Lovšinom na čelu.

Pod gostiteljstvom glasbenikase bo danes ob 19. uri na domačijina Rašici pri Velikih Laščah začel glasbeni festival Peti inu obstati. Po lanskem prvem festivalu letos sledi nadaljevanje. Vstop je prost.Po besedah organizatorjev festivala KUD Strela je ena »od dobrih stvari, ki smo se jih naučili zaradi krize, samozadostnost. Zanašanje na sebe, okolico in svoje izdelke. To je tudi osnovno izročilo festivala Peti inu obstati, na katerem predstavljamo najboljše, kar ponuja Slovenija v avtorskem in glasbenem smislu.«Lani je Trubarjevina premierno gostila festival domače glasbene ustvarjalnosti, na katerem se je predstavilo več kot 30 neuveljav­ljenih in uveljavljenih glasbenikov s Petrom Lovšinom na čelu. Letos so kot osrednjo zvezdo povabili na festival pevca Janeza Bončino - Benča , ki je slovenski pa tudi jugoslovanski glasbeni zgodovini prispeval nekaj ključnih glasbenih stvaritev. Lani je praznoval 70 let in več kot pol stoletja glasbene kariere. Nanizal je vrsto uspešnic, kot so Gvendolina, kdo je bil?, Maja z biseri, Ob šanku, Kadar ognji dogorijo, Ta noč je moja in druge. Ob teh okroglih obletnicah je pri založbi Nika Records izšel tudi kompilacijski album Biografija, na katerem so njegove stare znane in manj znane skladbe, ki so bile do zdaj razmetane po izdajah različnih založb in so jih zbrali na enem mestu. Takrat nam je zaupal, da pripravlja nov album, saj ga bolj kot preteklost zanima prihodnost.Morda je nekoliko manj znano, da je Benč predvsem inštrumentalist, kitarist, in da ga petje nikoli ni zanimalo. »Po duši sem inštrumentalist, zaljubljenec v kitaro. Ta zvok mi je bil vedno všeč, od rockabillyja do zasedbe Shadows, ta zvok stratocastra … in drama, ko se je pojavil Jimi Hendrix, pa kitaristični odtenki z Ericom Claptonom, Jeffom Beckom, Jimmyjem Pageem ter pozneje Carlosom Santano. To so bili nedosegljivi mojstri, jaz sem bil bolj blueser. A v Mladih levih smo imeli težave s pevci in smo morali kar sami prevzeti to vlogo. Na koncu sem čedalje pogosteje odložil kitaro in samo še pel. Pogrešal sem kitaro, a vendar pride čas, ko se moraš intenzivno posvetiti le eni zadevi. Kitaro sem znova več igral v ­skupini September.«Prekaljenemu mačku se bodo na festivalu pridružile še peklenske mačke Hellcats , ženska heavy metal zasedba, ki se bo tokrat prvič predstavila v akustični različici. Za uvod bo poskrbel lokalni kantavtor Stojan Bavdek Po besedah organizatorjev si želijo poslanstvo festivala dopolniti z različnimi dejavnostmi, ki presegajo klasično koncertno druženje. K sodelovanju so priteg­nili lokalne avtorje in glasbenike, ki bodo z recitali dopolnjevali koncertno dogajanje. Na festivalu bodo predstavljene tudi manjše neodvisne knjižne in glasbene založbe ter njihovi avtorji, razstav­ljeni bodo tudi umetniški izdelki lokalnih ustvarjalcev, saj je namen ­vključiti v ta projekt čim več ustvarjalcev iz okolice. Poskrbljeno bo tudi za domačo gostinsko ponudbo z lokalnimi ­specialitetami.