Petje sploh ni bilo moj življenjski cilj

Rade Šerbedžija se bo 22. avgusta že tretjič zapored vrnil v ljubljanske Križanke z zasedbo Zapadni kolodvor. Njegovi koncerti so preplet poezije, glasbe in osebne izpovedi, zaznamovane tudi z vojno in begunstvom. Na odru se mu bodo pridružili mož in žena, kitarist Miroslav Tadić in violinistka Yvette Holzwarth, Lado Leskovar ter istrski glasbenik Livio Morosin. Po uspešnih nastopih v zadnjih dveh letih se vrača s koncertom, poimenovanim po eni od najbolj prepoznavnih ljubezenskih pesmi balkanskega prostora, Jesen stiže, dunjo moja.