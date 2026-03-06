Petletni mandat direktorja Slovenske filharmonije Nejcu Avblju

Kulturna ministrica Asta Vrečko je za direktorja Slovenske filharmonije za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja, imenovala Nejca Avblja. Mandat bo nastopil 20. maja, so sporočili s kulturnega ministrstva.

Kot so zapisali, je Avbelj kulturni menedžer in violinist z več kot desetletnimi vodstvenimi, poslovnimi in umetniškimi izkušnjami v javnem in zasebnem sektorju.

Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani pravnik (Pravna fakulteta UL), diplomirani glasbenik violinist (Akademija za glasbo UL) in magister poslovnih ved (Ekonomska fakulteta UL). Deluje kot strokovnjak za upravljanje kulturnih organizacij z izrazitim poudarkom na učinkovitem organizacijskem vodenju in strateškem razvoju.

V Slovenski filharmoniji je že deloval kot pomočnik direktorja za zadeve splošno-upravnega značaja, finančno-računovodske in kadrovske zadeve, pred tem pa je bil v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje pomočnik direktorja za področje poslovanja. Prav tako je član strokovnih svetov v Narodni in univerzitetni knjižnici, Narodnem domu Maribor in Arboretumu Volčji Potok.

Kot violinist je sodeloval s številnimi domačimi in tujimi orkestri, med drugim s Philharmonie Salzburg, Slovensko filharmonijo, Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija ter SNG Opera in balet Ljubljana, so še zapisali.