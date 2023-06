Pisanost glasbenega minimalizma

V nadaljevanju preberite:

Ljubljanski trio balans, v katerem so baskitarist Andrej Pervanje, pevka Kristin Čona in bobnar Jan Kmet, deluje od leta 2013. Blizu so jim poseben vizualni pristop, novovalovski minimalizem in plesni ritmi. Sedmi album nima smisla bodo člani skupine predstavili jutri v klubu Gala hala na Metelkovi.