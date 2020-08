Po cerkljansko kljubujejo koroni

RadioZastavo sestavlja pisana paleta glasbenikov z italijanskimi, furlanskimi, avstrijskimi in srbskimi oziroma bosanskimi koreninami. FOTO: Promocijsko gradivo

Zasedba Kombo C je zadnja različico Comba Zlatka Kaučiča. FOTO: Promocijsko gradivo



Čopar in Kaučič na tisoč in en način

Letos so zaradi znanih razlogov število povabljenih glasbenikov nekoliko okrnili in se osredotočili predvsem na domače in tiste iz sosednjih držav.

Program jubilejnega festivala Keltika je bil še pred junijem visokoleteč, a je moral nato organizator zaradi koronavirusa vanj nekoliko poseči. Obiskovalcev kljub vsemu ne bodo peljali žejne čez vodo – 25. Keltika danes in jutri bo, njen sklepni del pa bo hkrati tudi uvod v septembrski Jazz Cerkno.Keltika je nikoli končana zgodba, saj festival nima začetka in konca, temveč poteka skozi vse leto. Letos so zaradi znanih razlogov število povabljenih glasbenikov nekoliko okrnili in se osredotočili predvsem na domače in tiste iz sosednjih držav. »Načrte za 25. Keltiko smo imeli pripravljene že na začetku leta, junija pa potem morali na novo zastaviti program. Manj je tujih zasedb, povabili smo predvsem glasbenike iz bližnjih držav, Italije, Avstrije, več je slovenskih izvajalcev. Vendar zaradi koronavirusa nismo sklepali kompromisov, program je ravno tako vrhunski,« pravi. To potrjuje tudi zanimanje, ki so ga obiskovalci pokazali junija in julija, z obiskom so v zavodu zadovoljni.Nocoj Keltika vabi v družbo osemčlanskega brassovskega kolektiva RadioZastava, ki ga sestavlja pisana paleta glasbenikov z italijanskimi, furlanskimi, avstrijskimi in srbskimi oziroma bosanskimi koreninami. Zasedba igra žgočo mešanico godb, v kateri povezuje prvine balkanskega melosa, jazza, svinga in rocka.Leta 2013 so v Guči s prvencem The Funambolik Heptet navdušili in zasedli drugo mesto. Potem so v svoj zvok vpeljali elektroniko in balkanskemu melosu s sintetizatorji, ritem mašinami in tereminom dodali duha eksperimentiranja in improvizacije. Dovolj prepoznavno, da sta jih na evropsko turnejo kot predskupino povabilain. Kot so zapisali v zavodu Jazz Cerkno, jih je to mešanje žanrov še bolj približalo občinstvu.Kenda ob tem opozori prav na široko zastavljen program festivala Keltika, na katerega se trudijo privabiti širše občinstvo. »Glede na to, da je letos 25. izvedba Keltike, smo se odločili, da avgusta pripravimo mini festival z dvodnevnim programom, petek bo posvečen balkanski brass muziki, sobotni jazzovski večer pa bo že uvertura v 25. festival Jazz Cerkno, ki bo potekal med 17. in 19. septembrom.« Če se epidemiološka slika v državi ne bo poslabšala, Kenda zagotavlja, da Jazz Cerkno zanesljivo bo.Na sklepnem dogodku letošnje Keltike bosta v soboto, prav tako na Starem placu, nastopili dve domači jazz zasedbi, ki sta vsaka zase tesno povezani s festivalom. Saksofonist in flavtist, ki je zasnoval koncept spreminjajoče se zasedbe Miusow, je na Keltiki nastopil že leta 2004, tedaj sicer s solistično različico omenjenega projekta. Tokrat bo s seboj pripeljal še pozavnista, kitarista, kontrabasistain bobnarja. Pomlajeni kvintet se »strumno giblje med akustično in elektronsko godbo ter rahlo eteričnim jazzom in eksperimentalnimi posegi«.Znan glasbeni obraz, mentor in umetniški vodja Komba C, pa na cerkljanskem jazz festivalu sodeluje od začetka. Briški tolkalec se bo, kot so zapisali v vabilu, tokrat predstavil z zasedbo Kombo C – zadnjo različico Comba. »Mladič« združuje najmlajšo generacijo domačih glasbenikov, ki se pod okriljem KUD Zvočni izviri in Kaučičevim vodstvom učijo »ustvarjati glasbo zunaj klišejev sodobne popularne produkcije«. Na svoj račun bodo v Cerknem tako znova prišli ljubitelji jazza, rocka in improvizacije, močnega groova z obilo presenetljivimi obrati.Vstopnice za 25. Keltiko, ki v hribovski maniri kljubuje vsem koronskim dramam, bodo na dan koncerta naprodaj po 10 evrov. Organizatorji še obljubljajo, da bo prizorišče na Starem placu, če bo deževalo, pokrito.