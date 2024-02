Po štirih desetletjih ponovno na kraj zločina

Ljubljanska zasedba Niet bo 24. maja v Križankah pričarala glasbeni spektakel, na katerem se bodo poklonili svoji dolgotrajni in plodoviti karieri.

Izbira prizorišča za slavje seveda ni naključje, saj jih na Križanke vežejo številne prelomnice na glasbeni poti. »Tam smo leta 1984 zažigali na Novem rocku '84, se po mnogih letih zmagoslavno vrnili leta 2008 ter leta 2010 promovirali našo prvo pravo ploščo Trinajst. V teh štiridesetih letih delovanja smo imeli vzpone in padce. Nikoli pa si nismo mislili, da bo naša glasba po štirih desetletjih še tako aktualna in zanimiva za vedno nove generacije poslušalcev. Hvaležni smo vsem, ki so in nas še spremljajo, spodbujajo in hodijo na naše koncerte,« je za Delo povedal vodja zasedbe Igor ­Dernovšek.

Skupina je bila ustanovljena konec leta 1983, prvi koncert je imela na novo leto 1984 na hardcore zabavi v Zgornji Šiški. Prvotno postavo so poleg kitarista Dernovška sestavljali pevec Primož Habič, basist Aleš Češnovar, na prvih posnetkih je bobnal Tomaž Bergant - Breht, ki pa ni postal stalni član skupine – to mesto je pozneje zasedel Tomaž Dimnik. Septembra leta 1984 se je odvijal omenjeni nastop v Križankah, tistega meseca je izšla tudi njihova kaseta Srečna mladina, konec leta pa so posneli svojo največjo ­uspešnico Lep dan za smrt.

Niet not dead

Po smrti pevca Primoža Habiča leta 1991 so člani skupine Niet dobili kultni status, med mladimi so veljali za domač ekvivalent Nirvani. Leta 1993 so se na pobudo Igorja Vidmarja ponovno sestavili in posneli svojo prvo CD-ploščo Niet. Leta 2007 so se odzvali povabilu Petra Lovšina in nastopili kot gostje Pankrtov v Hali Tivoli, Habičevo mesto je zasedel Borut Marolt. Maja 2008 so ponovno navdušili razprodane Križanke, dve leti zatem so izdali prvo nekompilacijsko ploščo Trinajst; po nastopu je namesto Aleša Češ­novarja za baskitaro prijel Janez Brezigar. Naslednja plošča V bližini ljudi se je znašla na prodajnih policah leta 2017.

Po pandemičnih pretresih se nietovci vračajo, da bi proslavili obletnico na kraju zločina. »Maja v Križankah obljubljamo dobro zabavo. Ob obveznem nažiganju bomo med sprehodom po vseh obdobjih našega ustvarjanja znova dali prostor godalnemu kvartetu Vijolice, na koncertu se nam bodo pridružili tudi nekateri drugi gostje, ki naj za zdaj ostanejo skrivnost,« je razkril Igor Dernov­šek. »Naj dodam, da ob obletnici nastajajo tudi knjiga, ki jo piše priznani glasbeni novinar Zdenko Matoz, dokumentarni film in dvojna kronološka vinilna plošča z našimi največjimi uspešnicami. Prodaja vstopnic za koncert je presegla pričakovanja, zato pričakujemo, da bodo Križanke pokale po šivih. Niet not dead, bi rekel naš pokojni frontman Primož Habič. Ta koncert bo seveda posvečen tako njemu kot basistu Alešu Češnovarju, ki nas je pred leti prav tako prezgodaj zapustil, pa tudi vsem drugim, ki so v vseh teh letih prispevali k naši glasbi.«

Trenutni člani skupine so Igor Dernovšek, Janez Brezigar, Tomaž Bergant, Robert Likar in Borut Marolt.