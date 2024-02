Počasne pesmi o hitrih avtomobilih

V nadaljevanju preberite:

Ameriška pianistka, pevka in skladateljica obljublja romantičen, lahkoten, lep in nežen koncert z dušo ob 21. uri v Gala hali na Metelkovi v Ljubljani. Nase je opozorila leta 2007, ko se je z Akonom in Lilom Waynom pojavila kot gostja v pesmi Wyclefa Jeana Sweetest Girl. Z Niio smo se pogovarjali o novem albumu Bobby Deerfield, ki je posvečen avtomobilskim dirkam in naravi.