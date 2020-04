Počeni škafi - Veličastnost ulične glasbe

Zasedba Počeni škafi rada nastopa med ljudmi na ulici brez ozvočenja. No, v prihodnje bo to treba početi z varne razdalje, do takrat pa so med poslušalce poslali drugi album Dunaj. Osem novih pesmi so februarja posneli v Postojni s producentom Primožem Petohlebom. V zasedbi so Matevž Zlatnar (trobenta), Andraž Gnidovec (pozavna), Nejc Klun (kontrabas), Jakob Grčman (kitara, mandolina), Jernej Juren (perilnik, kitara) in Marjeta Prudič (vokal, klavir)​. Slednjima smo zastavili nekaj vprašanj. Razglašate se za ulično glasbeno skupino. Kaj to za vas dejansko pomeni?Jernej Juren: Ja, to je naša lupina. Tako kot na ovitku ...