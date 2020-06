FOTO:Podelili zlate piščali za glasbene dosežke

Dan D so prejeli zlato piščal za album leta za Knjigo pohval in pritožb in za izvajalca leta. FOTO: Tadej Majhenič

Šesta podelitev

Zlato piščal za skladbo leta 2019 Ker je tu vse tako lepo so prejeli Koala Voice. FOTO: Tadej Majhenič

Strokovna akademija

Zlato piščal novinec leta 2019 so prejeli Joker Out. FOTO: Tadej Majhenič

Dosedanji prejemniki zlatih piščali po ustvarjalnih letih so

Zlate piščali za leto 2019 so prejeli:

Skladba leta 2019: Ker je tu vse tako lepo, Koala Voice

Izvajalec leta 2019: Dan D

Album leta 2019: Knjiga pohval in pritožb, Dan D

Novinec leta 2019: Joker Out

Življenjsko delo: Marko Brecelj



Pred kratkim je društvo Zlata piščal , tokrat le po spletu, podelilo slovenske glasbene nagrade zlata piščal, in to že šestič po vrsti. Pri izboru je sodelovala strokovna akademija, ki je pregledala pestro domačo glasbeno bero minulega leta in razglasila nominirance ter nagrajence v petih kategorijah. Nagradi za album leta za Knjigo pohval in pritožb in za izvajalca leta odhajata k skupini, skladbo leta so prispevali– Ker tu je vse tako lepo, novinci leta so, nagrado za življenjsko delo pa je prejel vsestranski primorski glasbenik, kantavtor in kulturni aktivistPo šestih letih glasbene nagrade zlata piščal ostajajo edinstven odsev domače glasbene ustvarjalnosti v minulem letu. Letos so se priprave na podelitev začele že globoko v času epidemije, zato je tokratna Zlata piščal potekala v spletnem okolju. Društvo Zlata piščal se je tako poklonilo vsem ustvarjalcem in jim čestitalo za kreativnost in ustvarjalnost v zelo težkih časih za glasbeno industrijo. Četudi se zdi, da količina posnete domače glasbe in njene uporabe na radijskih postajah iz leta v leto upada, pa je nedvoumno, da raste kakovost izdelkov, da so koncerti domačih glasbenikov zaželeni in dobro obiskani.Nominirance in prejemnike nagrad zlata piščal vsako leto izbira strokovna akademija, v katero je bilo letos povabljenih skoraj sto članov z različnih področij, povezanih z glasbo – od glasbenih urednikov, novinarjev specialistov, producentov, organizatorjev glasbenih dogodkov, intelektualcev s področja kulture. Nominirance so med več sto kandidati, ki so svoja dela objavili v letu 2019, najprej izbirali v prvem krogu. Tisti, ki so prejeli točke, so se nato uvrstili v drugi krog, kjer se je prvih pet oziroma več v primeru izenačenih točk v posamezni kategoriji prebilo med nominirance, najvišje število točk pa je prineslo nagrado.»Konkurenca v izboru Zlata piščal 2020 za ustvarjalno leto 2019 je bila huda, rezultati pa zelo tesni. Tako se je v kar dveh kategorijah primerilo, da smo po glasovanju v prvem krogu zaradi enakega števila točk v posameznih kategorijah dobili več kot pet nominirancev. Pri nagradi za življenjsko delo in izvajalcu leta je bila ta odločitev bolj soglasna,« razlagajo v društvu Zlata piščal.Zlate piščali ostajajo po šestih letih edine nagrade s področja urbane glasbene scene, s čimer je zapolnjena vrzel, ki bi jo drugače občutil glasbeni ceh. V društvu Zlata piščal upajo, da bo postkoronski čas hitro minil in postavil stvari na svoje mesto in da bodo odri in avditoriji spet polni glasbe in obiskovalcev, predvsem pa, da se bo glasba kot univerzalni medij s svojo sporočilnostjo ponovno približala ljudem v živo, jim napolnila ušesa in srca, jih opogumila in razveselila.Za leto 2018, skladba leta Medrevesa (Siddharta), izvajalec leta Siddharta, album leta Nomadi (Siddharta), novinec leta Zala&Gašper in življenjsko delo Janez Bončina Benč.Za leto 2017, skladba leta Valovi (Gašper ft. Zala Kralj), izvajalec leta Koala Voice, album leta Magenta (Raiven), novinec leta MRFY in življenjsko delo Iztok Mlakar.Za leto 2016, skladba leta Noben me ne razume (Nipke), izvajalec leta Hamo & Tribute 2 Love, album leta Charlatan de Balkan (Magnifico), debitant leta Prismojeni profesorji bluesa in življenjsko delo Laibach Za leto 2015 skladba leta Ledena (Siddharta), izvajalec leta Nina Pušlar, album leta: Dna D (Dan D), debitant leta Jardier in življenjsko delo Alfi Nipič.Za leto 2014 skladba leta Čista jeba (Mi2), izvajalec leta Mi2, album leta Muff (Muff) in debitant leta Alma Merklin.