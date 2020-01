FOTO:Poklon glasbenemu velikanu in velikemu človeku

Slovenska filharmonija se je v novem letu poklonila skladatelju, dirigentu, publicistu, profesorju in akademiku Lojzetu Lebiču ter mu podelila častno članstvo. Ob tej svečanosti so zbor in člani Orkestra Slovenske filharmonije 16. januarja priredili koncert Kako kratek je ta čas, ki je bil posvečen Lebičevi zborovski ustvarjalnosti. Ozračje dogodka je napolnila nepričakovano pomirjujoča ambivalentnost Lebičevega glasbenega izraza. Na koncertu so bila (nekronološko) predstavljena skladateljeva dela od začetkov v petdesetih letih prejšnjega stoletja do današnjih dni. Sopostavili so Lebičeva dela modernistične glasbene ...