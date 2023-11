Poklon vsem glasbenim generacijam

V nadaljevanju preberite:

Nekaj dni pred svojimi tradicionalnimi koncerti, ki se bodo zvrstili 6., 7. in 8. decembra v ljubljanskem Cankarjevem domu, bo Vlado Kreslin praznoval sedemdeset let. Glasbena serija bo svojevrsten časovni stroj, ki nas bo popeljal skozi njegovo dolgoletno glasbeno ustvarjanje, ki ga je začel kot bobnar v skupini Apollo. Njegovima spremljevalnima zasedbama Mali bogovi in Beltinška banda se bodo pridružili različni glasbeniki, ki bodo obogatili izvedbo tudi redkeje odigranih pesmi.