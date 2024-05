Pomaranča še vedno zveni peklensko

V nadaljevanju preberite:

Oživljena in pomlajena Pomaranča, katere prepoznaven lik je kitarist Mijo Popović, bo nastopila v ljubljanskem Kinu Šiška 6. junija. Po več kot štiridesetih letih bo s Pomarančo stal na odru originalni klaviaturist Tomaž Žontar.­ Mlajši člani zasedbe so kitarist ­Tilen Hudrap, pevec Matic Nareks­ in bobnar Matjaž Winkler. S ­Popovićem smo se pogovarjali­ o začetkih heavy metala pri nas, Novem rocku, punku, članih zasedb Sex Pistols in Deep Purple­ ter o tem, kako jih je okradel menedžer.