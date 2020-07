Ponarodele pesmi našega vsakdana

Usoda pesmi je lahko zelo različna, ne glede na kakovost. Najhujše za pesem je po mnenju njenega avtorja, če hitro utone v pozabo. Tokrat pa se bomo spomnili tistih, ki so nam mnogim skupne. Nekatere bi že skorajda lahko imeli za neuradne slovenske himne, druge so ovekovečile posebne trenutke v naši zgodovini.Zagotovo bi si pesem Slovenskega naroda sin, ki jo je napisal Tomaž Domicelj, zaslužila naziv neuradne slovenske himne. V njej obuja nacionalna čustva zmerno, ponosno in jasno, brez patetike in pretirane domovinskosti. Kot nam je povedal avtor, je pesem napisal leta 1978, popolnoma spontano, brez kakšnega vnaprejšnjega ...