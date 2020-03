FOTO:Poseben koncertni dogodek na daljavo  

Še več prenosov koncertov

V času odpovedanih dogodkov založba Dallas Records in koncertna agencija Marc Music vabita na #DALLASMARSTOUR #ostanidoma vsak delovnik ob 17,30 na instagramu in Facebooku. Njihovi glasbeniki vas bodo kratkočasili z glasbo, besedo, idejami kako se zabavati, kaj početi doma in zagotovo bomo izvedeli kaj novega, saj se tudi sami kratkočasijo na različne načine.



Na pobudo Turizma Kranjska Gora napovedujejo ekskluzivne večere Koncerti s kavča. Vsak ponedeljek, sredo in petek zvečer ob 20.15 bodo na facebookovi strani Koncerti s kavča slovenski glasbeniki in glasbenice iz svojega doma v vaše domove prinesli drugačne, zelo posebne koncerte. V prihajajočih večerih se tako obetajo kavč nastopi Maje Keuc, Omarja Nabra, Jane Šušteršič, Tomija Megliča, Nipkeja, Nine Bauman (Panda), Ditke ter drugih.

Glasbenice in glasbeniki že cel teden na različne načine skušajo ostati v stiku s svojim občinstvom. Oblikovalo se je nekaj skupin na facebooko, kot sta Glasbeniki in glasbenice v izolaciji in Živa glasba s fotelja , kje objavljajo glasbeni ustvarjalci različnih stopenj in žanrov svoje karantenske izdelke. Prav poseben dogodek pa je bil sinoči na facebookovi strani Eventnika , kjer so pripravili skoraj triurni koncertni in pogovorni večer. Nastal je pod geslom Slovenija, ostani doma! , lahko bi mu pa dali tudi neuraden naslov Korona, ne!, kot je svojo pesem prilagodila aktualnim razmeraPoleg Sirkove so nastopili še, Ninain. Dogodek sta povezovalaindružabnim nazivomDogodek je nastal na pobudo študenta, podjetnikain, lastnice in direktorice podjetja Eventnika, ki se ukvarja z organizacijo poslovnih dogodkov in izobraževanj. Slednja je povedala, da je osnovni namen dogodka ozaveščanje o tem, da je pomembno, da ostanemo doma, da bo to čim prej minilo, in da se bomo lahko vrnili v bolj ustaljene tirnice vsakdanjega življenja.Tudi vsi sodelujoči so predani zajezitvi širjenja virusa, saj se zavedajo, kako pomembno je, da čim več ljudi spoštuje priporočila pristojnih institucij. Vsi tisti, ki lahko ostanejo doma, naj to storijo, zato da lahko tisti, ki morajo od doma, opravljajo svoje delo. Vsak izmed nas lahko na svoj način pripomore k zmanjšanju števila okuženih. Sodelujoči so se odločili s posebnim glasbenim dogodkom nagraditi vse, ki spoštujejo priporočila in ostajajo doma.Zato so tudi glasbenice in glasbeniki ostali doma in pripravili večerni program. V petek so doma posneli nekaj pesmi, saj bi bil zaradi omejene kakovosti prenosa zvok zelo nizke kakovosti. Med predvajanjem aktualnih posnetkov iz domačnih dnevnih ali glasbenih sob pa sta voditelja kramljala s sodelujočimi, kar je naredilo dogodek zelo domač in intimen, ne glede na vso razdaljo med nastopajočimi in tudi občinstvom.Nastopajoči so si izbrali precej različne pesmi. Večer je odprla violinistka Maša Golob, Emkej je podrezal v aktualno domačo politično sceno ter odrapal skladbo Oblast. Lea Sirk pa je tako prispevala V dvoje, ker se nas več ne sme družiti, Svojo evrovizijsko pesem Hval, ne!, pa je aktualizirala v Korone, ne!.Glasbeniki se tako niso družili v studiu, ampak so se oglašali javljali iz svojih domov, zato da so z zgledom drugim pokazali, kako lahko pripomorejo k izboljšanju razmer. Zato je bila tudi raven kakovosti zvoka, ki je pri glasbi seveda bistvenega pomena, precej okrnjena, saj so to bili amaterski posnetki. Zaradi izjemne obremenjenost interneta, povezave niso optimalne, pa še veliko število sočasno sodelujočih močno zmanjša kakovost predvajanega zvoka, je trenutno pač tako. Vendar pa je bila na tem, za Slovenijo unikatnem dogodku, pomembnejša srčnost, kot pa kakovost zvoka.