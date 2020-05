Poslovil se je čudežni deček bluesa

Lucky Peterson, ameriški blues glasbenik na Blues festivalu Postojnska jama leta 2012. FOTO: Jure Matoz

Poslovil se je mojster šeststrunske kitare in organist ter priznani bluesovski pevec, star je bil le 55 let. Njegova družina je po facebooku sporočila, da je pred dnevi hudo zbolel in v bolnišnici v Dallasu umrl. Vzroka smrti za zdaj še niso razkrili.Lahko bi se reklo, da je imel modro kri – blues mu je tako rekoč tekel po žilah. V rojstnem Buffalu je imel njegov oče bluesovski klub, v katerem so bile legende, kot sta Muddy Waters in Buddy Guy, redne gostje. Od malih nog je Lucky (s pravim imenom Judge Kenneth Peterson) igral na orgle in pri komaj petih letih že izdal prvenec Our Future pod mentorstvom Willieja Dixona. Kot čudežni deček se je pojavljal v televizijskih oddajah in šovih talentov.V karieri je posnel 32 albumov in sodeloval s številnimi drugimi glasbeniki, B. B. Kingom, Wyntonom Marsalisom ter z Etto James in Mavis Staples. V blues pa je rad vmešal soul, R&B, gospel in rock'n'roll.Nenehno je bil na turnejah in življenje na poti je bilo zanj izziv, ki ga je premagoval z drogami, dokler ga ni iz primeža omame rešila žena Tamara, tudi pevka, s katero sta odtlej redno skupaj nastopala. Tudi pri nas se je ustavil večkrat, na Jazz festivalu Ljubljana, leta 2012 pa je v Sloveniji nastopil kar dvakrat; na Lentu in postojnskem festivalu bluesa.Lani oktobra je ob petdesetletnici svojega glasbenega ustvarjanja izdal svoj zadnji album z naslovom 50 – Just Warming Up! (50 – šele ogrevam se!). »Sprašujete me, kje se vidim v prihodnjih petdesetih letih? Še vedno se vidim tu, kako igram blues,« je povedal tedaj.