Poslovil se je Franc Šegovc, ustanovni član skupine Štirje kovači

V 89. letu starosti je umrl Franc Šegovc, ustanovni član in vodja legendarne narodnozabavne zasedbe Štirje kovači. Bil je tudi častni občan Mestne občine Slovenj Gradec, ki bo v njegov spomin v sredo dopoldne pripravila žalno sejo. Pokopali ga bodo v sredo na pokopališču v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, so sporočili iz slovenjgraške občine.

Koroški ansambel Štirje kovači je bil ustanovljen leta 1954 in je lani praznoval 70-letnico delovanja. Izšel je iz štiričlanske zasedbe Ansambel Maks, ki se je dve leti pred tem zbrala pod vodstvom Maksa Klančnika. Ta je vodenje predal Francu Šegovcu in zaživel je ansambel Štirje kovači, ki so ga ustanovili štirje fantje, zaposleni v kovaški industriji Tovarne kos v Slovenj Gradcu. Najbolj znana pesem, ki so jo posneli leta 1963, je bila Kam le čas beži, za katero je glasbo in besedilo napisal prav Šegovc, ki je imel tedaj 26 let. Zanjo so leta 2000 dobili nagrado zlati petelin, skladba pa je bila proglašena za vižo stoletja.

Štirje kovači so se vpisali v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejši še delujoči ansambel. FOTO: osebni arhiv

Njegova žena Hermina Šegovc se je zasedbi kot pevka pridružila leta 1972. Kako se je to zgodilo, je opisal v lanskem pogovoru za Nedelo. Kot je dejal, je napisal pesem Čakal sem ob potoku. Avtorica besedila je bila Herminina sestra Zora Založnik, in Franc je želel slišati, kako zveni. »Ko je on komponiral, sem jaz zraven dostikrat mrmrala in pela,« je povedala Hermina Šegovc, mož pa ji je očital, kaj ga moti, kaj brunda. Njegova žena je nato sestrino besedilo odpela in strinjali so se, da njen glas še najbolj sodi v ansambel. »Potreboval sem ženski glas, ki poje tenor, ne soprana,« je opisal Franc Šegovc, njegova žena pa je dodala: »Tako sem pristala zraven in z njimi potujem že 52 let. Prečesali smo velike turneje, hvala bogu, da sem bila poleg. Tam se dogaja vse sorte, pride kaka bolezen ali kaj podobnega.«

Zapisani v Guinnessovo knjigo rekordov

Skupina je imela pod vodstvom harmonikarja, pevca ter avtorja številnih skladb in besedil Šegovca na tisoče nastopov in izdala 46 plošč. Gostovala je v ZDA in Kanadi ter Nemčiji, Švici, Avstriji, Italiji in nekdanji Jugoslaviji. Ansambel je najbolj poznan po skladbah Kam le čas beži, Čakal sem ob potoku, Gremo na Pavre, Mala solzica, Moji mamici, Pridi zvečer in Rženova Tinka. Franc Šegovc je med drugim napisal dve knjigi, Naš pobej bo muzikant, prevedena je tudi v nemščino, in Rjava zemlja. Leta 1997 je bil okronan za kralja polk in valčkov.

Leta 2021 se je ansambel vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov kot najdlje neprekinjeno delujoč narodnozabavni ansambel na svetu, kar dotlej ni uspelo še nikomur. V Slovenj Gradcu je od leta 2021 pod okriljem Koroškega pokrajinskega muzeja na ogled muzejska zbirka, posvečena ansamblu.

Ansambel Petka s Hermino in Francem Šegovcem FOTO: osebni arhiv

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ansamblu lani podelila red za zasluge, lani je prejel tudi nagrado slovenjgraške občine.

V spomin na Franca Šegovca bo Mestna občina Slovenj Gradec to sredo ob 9. uri pripravila žalno sejo, ki bo potekala v prostorih muzejske Rojstne hiše Huga Wolfa. Od 11. ure bo v vežici v Šmartnem pri Slovenj Gradcu možnost slovesa, pogreb pa bo sledil na tamkajšnjem pokopališču. Žalna knjiga bo na dan seje odprta v rojstni hiši Huga Wolfa, dan prej pa na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, so še sporočili z občine.