  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Glasba

    Poslovil se je Franc Šegovc, ustanovni član skupine Štirje kovači

    Koroški ansambel je bil ustanovljen leta 1954 in je lani praznoval 70-letnico delovanja.
    Franc Šegovc z redom za zasluge FOTO: Grega Kališnik
    Galerija
    Franc Šegovc z redom za zasluge FOTO: Grega Kališnik
    STA, S. B.
    25. 8. 2025 | 13:22
    25. 8. 2025 | 14:38
    4:23
    A+A-

    V 89. letu starosti je umrl Franc Šegovc, ustanovni član in vodja legendarne narodnozabavne zasedbe Štirje kovači. Bil je tudi častni občan Mestne občine Slovenj Gradec, ki bo v njegov spomin v sredo dopoldne pripravila žalno sejo. Pokopali ga bodo v sredo na pokopališču v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, so sporočili iz slovenjgraške občine.

    image_alt
    To je ljubezen, tista prava ljubezen

    Koroški ansambel Štirje kovači je bil ustanovljen leta 1954 in je lani praznoval 70-letnico delovanja. Izšel je iz štiričlanske zasedbe Ansambel Maks, ki se je dve leti pred tem zbrala pod vodstvom Maksa Klančnika. Ta je vodenje predal Francu Šegovcu in zaživel je ansambel Štirje kovači, ki so ga ustanovili štirje fantje, zaposleni v kovaški industriji Tovarne kos v Slovenj Gradcu. Najbolj znana pesem, ki so jo posneli leta 1963, je bila Kam le čas beži, za katero je glasbo in besedilo napisal prav Šegovc, ki je imel tedaj 26 let. Zanjo so leta 2000 dobili nagrado zlati petelin, skladba pa je bila proglašena za vižo stoletja.

    Štirje kovači so se vpisali v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejši še delujoči ansambel. FOTO: osebni arhiv
    Štirje kovači so se vpisali v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejši še delujoči ansambel. FOTO: osebni arhiv

    Njegova žena Hermina Šegovc se je zasedbi kot pevka pridružila leta 1972. Kako se je to zgodilo, je opisal v lanskem pogovoru za Nedelo. Kot je dejal, je napisal pesem Čakal sem ob potoku. Avtorica besedila je bila Herminina sestra Zora Založnik, in Franc je želel slišati, kako zveni. »Ko je on komponiral, sem jaz zraven dostikrat mrmrala in pela,« je povedala Hermina Šegovc, mož pa ji je očital, kaj ga moti, kaj brunda. Njegova žena je nato sestrino besedilo odpela in strinjali so se, da njen glas še najbolj sodi v ansambel. »Potreboval sem ženski glas, ki poje tenor, ne soprana,« je opisal Franc Šegovc, njegova žena pa je dodala: »Tako sem pristala zraven in z njimi potujem že 52 let. Prečesali smo velike turneje, hvala bogu, da sem bila poleg. Tam se dogaja vse sorte, pride kaka bolezen ali kaj podobnega.«

    Zapisani v Guinnessovo knjigo rekordov

    Skupina je imela pod vodstvom harmonikarja, pevca ter avtorja številnih skladb in besedil Šegovca na tisoče nastopov in izdala 46 plošč. Gostovala je v ZDA in Kanadi ter Nemčiji, Švici, Avstriji, Italiji in nekdanji Jugoslaviji. Ansambel je najbolj poznan po skladbah Kam le čas beži, Čakal sem ob potoku, Gremo na Pavre, Mala solzica, Moji mamici, Pridi zvečer in Rženova Tinka. Franc Šegovc je med drugim napisal dve knjigi, Naš pobej bo muzikant, prevedena je tudi v nemščino, in Rjava zemlja. Leta 1997 je bil okronan za kralja polk in valčkov.

    Leta 2021 se je ansambel vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov kot najdlje neprekinjeno delujoč narodnozabavni ansambel na svetu, kar dotlej ni uspelo še nikomur. V Slovenj Gradcu je od leta 2021 pod okriljem Koroškega pokrajinskega muzeja na ogled muzejska zbirka, posvečena ansamblu.

    Ansambel Petka s Hermino in Francem Šegovcem FOTO: osebni arhiv
    Ansambel Petka s Hermino in Francem Šegovcem FOTO: osebni arhiv

    Predsednica republike Nataša Pirc Musar je ansamblu lani podelila red za zasluge, lani je prejel tudi nagrado slovenjgraške občine.

    V spomin na Franca Šegovca bo Mestna občina Slovenj Gradec to sredo ob 9. uri pripravila žalno sejo, ki bo potekala v prostorih muzejske Rojstne hiše Huga Wolfa. Od 11. ure bo v vežici v Šmartnem pri Slovenj Gradcu možnost slovesa, pogreb pa bo sledil na tamkajšnjem pokopališču. Žalna knjiga bo na dan seje odprta v rojstni hiši Huga Wolfa, dan prej pa na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, so še sporočili z občine.

    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Umrl priznan porodničar, zavzemal se je za rojstva v domači sobi

    Star je bil 95 let in bil dejaven praktično vse do zadnjega. Leta 2018 je spregovoril tudi za Delo.
    24. 8. 2025 | 11:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vremenske razmere

    Klestila toča, debela kot jajce, lahko so jo odmetavali z lopatami

    O nevihtah s točo so poročali južno od Ljubljane, iz okolice Brezovice, Drenovega Griča, Polhovega Gradca, Horjula in Vrhnike.
    23. 8. 2025 | 19:07
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Laibach

    Laibach sodeluje z Bijelo dugme: Množice so na napačni strani zgodovine

    Nemogoče je mogoče: sodelovanje avantgardne trboveljske zasedbe Laibach in komercialno najuspešnejše jugoslovanske rock zasedbe Bijelo dugme.
    Lucijan Zalokar 24. 8. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Alpinizem

    Nova hiša Reinholda Messnerja: Pri 81 letih ima še ogromno ustvarjalne energije

    Eden od največjih in najpomembnejših predstavnikov svetovnega alpinizma se je lotil novega projekta.
    23. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

    Metrobov strokovnjak Vanes Husić svetuje, kako z nego, presajanjem in pravilnim gnojenjem poskrbimo za lepe in rodne citruse v posodah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Intervju

    Čez dve leti se zeleni prehod lahko ustavi

    Največ bi za priključevanje obnovljivih virov naredili z uvedbo omrežnine za zakupljeno, a neuporabljeno moč, pravi Ivan Šmon.
    Borut Tavčar 23. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Za podjetja sta nujni sposobnost hitre prilagoditve in čimprejšnja diferenciacija, tako geografsko kot po namembnih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Slovenj Gradecjubilejslovonarečjeobletnicasmrt

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Razstava v Pragi

    Slavna Lucy prvič gostuje v Evropi

    Razstava v Narodnem muzeju v Pragi je na ogled do 23. oktobra. Z Lucy je razstavljen tudi Selam, ki še ni zapustil Etiopije.
    25. 8. 2025 | 14:26
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Modeli umetne inteligence

    UI daje zagon jedrski tehnologiji

    Modeli umetne inteligence bi omogočali prilagojene odmerke sevanja pri bolnišničnih obravnavah in preglede jedrskih elektrarn.
    25. 8. 2025 | 14:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Ljubezen in smrt predsednikovega sina

    Zgodnja leta in kariera Johna Fitzgeralda Kennedyja ml. so bila že upodobljena, zdaj se rojeva serija o njegovi ljubezni in tragični smrti.
    25. 8. 2025 | 14:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Ujete tisočinke:

    Dobrodelna čudodelka Janja, začetek nove evropske nogometne sezone (FOTO)

    Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si
    Dejan Mijović 25. 8. 2025 | 13:41
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Finančno ministrstvo

    Podpis memoranduma za regionalno integracijo kapitalskih trgov

    Skupni projekt je namenjen krepitvi regionalnega bazena kapitala, povečanju likvidnosti trgov in izboljšanju dostopa do mednarodnih vlagateljev.
    25. 8. 2025 | 13:29
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Ljubezen in smrt predsednikovega sina

    Zgodnja leta in kariera Johna Fitzgeralda Kennedyja ml. so bila že upodobljena, zdaj se rojeva serija o njegovi ljubezni in tragični smrti.
    25. 8. 2025 | 14:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Ujete tisočinke:

    Dobrodelna čudodelka Janja, začetek nove evropske nogometne sezone (FOTO)

    Pregled najboljših športnih fotografij zadnjega tedna po izboru uredništva Delo.si
    Dejan Mijović 25. 8. 2025 | 13:41
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Finančno ministrstvo

    Podpis memoranduma za regionalno integracijo kapitalskih trgov

    Skupni projekt je namenjen krepitvi regionalnega bazena kapitala, povečanju likvidnosti trgov in izboljšanju dostopa do mednarodnih vlagateljev.
    25. 8. 2025 | 13:29
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo