Umrla je Irena Povše

V torek, 24. marca je na svojem domu v Casablanci v Havani na Kubi umrla, uveljavljena in priljubljena organizatorka koncertov ter glasbena aktivistka. Delovala je v okviru Škuc Bube. Zadnjih pet let pa je živela na Kubi, kjer bo tudi ostala, saj bodo njen pepel raztrosili po Karibskem morju.Kolegici Jerneji Grmadnik je v intervjuju za Delo leta 2014 med drugim pojasnila, kako se je začelo njeno delovanje v agenciji Buba, glasbeni sekciji društva Škuc sredi 80-ih let prejšnjega stoletja. na vprašanje - Ste glasbeni navdušenci začeli s prirejanjem koncertov, ker ste želeli skupine, ki ste jih poslušali, slišati doma?, je odgovorila naseldnej:»Vsak je imel svoje razloge, da se je vključeval v subkulturno dogajanje 80. let, zame je bila glasba najpomembnejša. Začeli smo kot skupina prijateljev, povezani v HardCore Kolektiv. Družili smo se na podlagi glasbenih preferenc in se organizirali tako, da smo pričeli pripravljati koncerte, razstave, fanzine ipd. Konec 80. se je Kolektiv ločil na Stripcore in HC Bubo, ker pa že dolgo nismo več omejeni na hard core žanr, je kasneje odpadla kratica HC.Akterje HC gibanja je povezala sanfranciška glasbena revija MaximumRocknRoll, preko katere sem, ko sem nekaj časa živela v ZDA, spoznala Dolfa Hermannstadterja iz Nemčje. On je bil eden prvih evropskih agentov tovrstnega žanra (aktiven je še zdaj), povabil me je k organizaciji koncertov, ki jih je pripravljal, in s Kolektivom smo takrat v Ljubljani gostili imena, kot so Fugazi, No Means No, Scream. Pri slednjih je npr. igral tudi takrat 16-letni Dave Grohl, bobnar Nirvane. Starejši člani benda so morali podpisati zanj, da je sploh lahko pripotoval v Ljubljano, saj je bil še mladoleten. Danes, po letih navezovanja stikov z agenti po svetu, ima Buba razvejano mrežo kontaktov.«