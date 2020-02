Poslovila sta se Andy Gill in Ivan Kral

Preberite tudi:



Pogovor z Pogovor z Andyjem Gillom, ikono skupine Gang of Four . S preminulim kitaristom smo 23. maja leta 2008 v Delu objavili intervju.

Patti Smith in Ivan Kral v Križankah 2. avgusta 2015. FOTO: Aleš Černivec/Delo

Mogoče novi val ni imel kakšnih posebno velikih kitarskih herojev, je pa imel kar nekaj izrazito drugačnih kitaristov. Dva od takih sta se te dni poslovila od svojih kitar.V soboto, 1. februarja, je umrl, britanski glasbenik in producent, ki je vodil eno najboljših novovalnih rockovskih zasedb Gang of Four. Znan je bil po odsekanih ritmih ostre kitare, ki so močno vplivali na naslednje generacije alternativnih kitaristov. Najbolj odmevna albuma zasedbe sta bila Entertainment! (1979) in Solid Gold (1981) ter uspešnice At Home He's a Tourist Damaged Goods , Anthrax, What We All Want in I Love a Man in a Uniform. Maja 2008 so nastopili na Drugi godbi v Ljubljani.V Ljubljani pa je eno leto prej s skupino Pankrti nastopil vplivni češko-ameriški kitarist, leta 2015 pa še enkrat s svojo zvesto, ko so ob 40-letnici izdaje prvenca Patti Smith Group pripravili svetovno turnejo. Kitarist Ivan Kral je preminil 2. februarja.