Potepanje po dolinah in vrhovih zvočnih pejsažev

Nizozemski večinoma inštrumentalni kvartet Yin Yin, ki ustvarja očarljivo plesno glasbo, obogateno z azijskimi glasbenimi vplivi, se po dveh letih vrača v ljubljanski Kino Šiška. V torek bodo predstavili tretji album Mount Matsu, ki ga je navdihnila japonska kultura in je izšel pri ljubljanski založbi Glitterbeat.

Album, ki so ga posneli v studiu na belgijskem podeželju, je kalejdoskop zvokov in vplivov, ki zasedajo nikogaršnjo zemljo med retro popom Američanov Khruangbin in strogostjo elektronsko-mašinskih glasbenikov Kraftwerk, surf rockom ter psihedelijo jugovzhodne Azije, soulom založbe Stax in bizarnim diskom iz osemdesetih let, popom in japonsko ljudsko glasbo, igrano na koto.

Yin Yin, Mount Matsu, Glitterbeat, 2024

Tudi natančno poslušanje albuma Mount Matsu še tako pozornemu poznavalcu glasbe ne razkrije lokacije zasedbe Yin Yin. Poslušalec je prepričan, da posluša glasbo japonske retro disko skupine. »Ha, ha, to je pa res pravi kompliment! Da, prihajamo iz Nizozemske in Belgije, vendar nas zelo navdihuje glasba z vsega sveta,« je za Delo povedal ustanovni član Kees Berkers.

Kompaktna celota zvočnih vplivov

Potem ko so Yin Yin pritegnili pozornost s popularnim prvencem The Rabbit That Hunts Tigers (2019) in njegovim hvaljenim naslednikom The Age Of Aquarius (2022), so se na aktualnem albumu usmerili v nove zvoke. Njihove prejšnje izdaje so bile rezultat kemije med ustanovnima članoma, bobnarjem Keesom Berkersom in multiinštrumentalistom Yvesom Lennertzom, ki je nedavno zapustil skupino, sprememba zasedbe pa je prinesla tudi bolj demokratičen način ustvarjanja. Člani Remy Scheren (baskitara), Robbert Verwijlen (klaviature) in Erik Bandt (kitara) so od začetka, ko so se pridružili Berkersu, sodelovali v procesu pisanja pesmi. Tako je glasba na Mount Matsu veliko več kot zgolj vsota njenih delov, je kompaktna celota pisanih zvočnih vplivov.

Na njem je posebej opazen vpliv vzhodnoazijske glasbe, zlasti japonske. Berkers pravi, da se mu zdi, »da je japonska glasba iz nekega drugačnega vesolja kot zahodna glasba. To je poseben zvok inštrumentov, pa alternativne glasbene lestvice, ki jih uporabljajo, ter močno prezračevanje duha, ki ga prinaša ta glasba.«

Seveda je tudi ime Yin Yin nekaj vzhodnoazijskega, saj »izhaja iz simbola jin-jang, ki pomeni ravnovesje. Tako bi bil jin-jin dvojno negativen, kar je v bistvu nemogoče. In to tudi precej dobro opiše naš pristop h glasbi,« je v smehu pojasnil Berkers.

Zasedba Yin Yin bo predstavila tretji album Mount Matsu. FOTO: Jonas Loelmann

Inštrumentalna glasba je za vse

Večinoma inštrumentalne pesmi, ki so še vedno globoko zakoreninjene v psihedeliji in funku jugovzhodne Azije iz minulih desetletij, so občasno okrašene z umirjenimi vokalnimi harmonijami, ki dodajo globino njihovemu glasbenemu izrazu.

Berkersa smo vprašali, ali je z inštrumentalno glasbo lažje doseči širše občinstvo. »Mislim, da večinoma poslušamo glasbo z vokali. Tako bi z glasbo, ki bi vsebovala petje v nekem jeziku, precej težje dosegli široko občinstvo. Zato smo se odločili le za skopo uporabo vokalov, kar daje dovolj prostora poslušalčevi domišljiji. Med poslušanjem in plesom lahko svoji fantaziji resnično daš prosto pot. Na srečo še vedno veliko ljudi posluša inštrumentalno glasbo.«

Zadnja pesem na albumu Ascending to Matsu's Height je srčen poklon tradicionalnim zvokom guzhenga, nekakšni kitajski harfi. Berkersa smo vprašali, kako so odkrili ta fantastični inštrument in kje so se ga naučili igrati. Hudomušno je odvrnil, da ga je »k nam prinesel zmajček Poku in nam ga pokazal, kako se igra. Še vedno se učimo.«