Potovanje iz prefinjenega v mistično

Pianist Alexander Gadjiev je prejš­njo sredo odprl Srebrni abon­ma, ki v Gallusovi dvorani­ gosti najuglednejša imena na področju pianizma in komorne­ glasbe. Na svetovni glasbeni zem­ljevid se je postavil z zmago na tekmovanju v mestu Hamamatsu leta 2015, kjer ga je opazila Martha Argerich. Svojo pozicijo je utrdil s številnimi zmagami na elitnih tekmovanjih, tudi na Piano Masters v Monte Carlu. Vrata na marsikateri oder in v orkestre so se mu odprla z rezidenco BBC-jevega umetnika mlade generacije 2019, toda ne glede na bogato koncertno življenje se še vedno izpopolnjuje na salzburškemu Mozarteumu in na berlinski Visoki šoli ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.