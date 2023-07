Potovanje v vzporedni svet

V nadaljevanju preberite:

Mariborski glasbenik Marko Zorec, ki ga med drugim poznamo kot ustanovnega člana skupine Yogurt, je nedavno posnel solo prvenec Parallel World. Gre za inovativen in za slovenski prostor izrazito enovit izdelek, ki iskreno in pogumno predaja avtorjevo glasbeno vizijo. Širina in globina glasbe sta izjemni, česar ne zapišemo zlahka, in to čeprav so vse skladbe odigrane na eno samo glasbilo, harp kitaro.