Povodni mož se zmagoslavno vrača v Križanke

Skoraj natanko leto dni po premieri, ki jo je Povodni mož doživel avgusta 2022, se izvirni slovenski pop rock muzikal vrača na »mesto zločina« v Križanke, kjer bo v okviru 71. Festivala Ljubljana na sporedu 22. avgusta ob 20.30.

Muzikal, ki je kot »celostna umetnina« že na premieri navdušil občinstvo in prejel stoječe ovacije, se po aprilski turneji v Celju, Kopru in Novem mestu konec poletja tako vrača na letni oder Križank, česar se vsi ustvarjalci izjemno veselijo. Avtorica glasbe Neža Buh - Neisha pravi: »Mislim, da je ogled Povodnega moža kar obvezen, ker gre za veliko predstavo, Križanke pa so navdihujoče prizorišče, ki doda predstavi še dodaten pozno poletni pridih.«

Gre za enega največjih avtorskih pevskih, plesnih in igranih spektaklov slovenske produkcije v zadnjih letih, ki na odru združuje vrhunsko glasbeno in plesno izvedbo. Osnovna zgodba je o Urški in Povodnem možu, ki jo spremlja sodobna glasba v ritmih bobnov, klavirja in električne kitare. Povodni mož je prva balada Franceta Prešerna, ki je bila prvič objavljena v zbirki Kranjska čbelica 1830. Navdih za pesem je Prešeren našel v Valvasorjevem delu Slava Vojvodine Kranjske, kjer se pojavi motiv povodnega moža in ljubljanske lepotice, ki konča na dnu Ljubljanice. In čeprav je prvotni motiv prispodoba za strah, ki prevzema človeško obliko in živi v rečnih globinah, že Prešernova balada odstopa od Valvasorjevega izvirnika. Ta prvotno kaznovanje Urške povezuje z ultimativnim grehom, medtem ko Prešeren prikazuje tudi njeno dražljivost in očarljivost, pri čemer je kaznovana predvsem za svojo nečimrnost. V tekstovni predlogi muzikala izpod peresa Ambroža Kvartiča pa Povodni mož predstavlja predvsem motiv za prevaro virtualnega sveta, ki se nam v svetu danes kaže kot edina resničnost bivanja.

Gre za »sodobno pravljico« v formatu pop-rock muzikala, ki z zborom in plesalci spremlja mlado, lepo in priljubljeno Urško (Sara Briški Cirman - Raiven), radovedno in duhovito »vplivnico v nastajanju«, ki pa ni zadovoljna s svojim trenutnim življenjem. V želji po napredku se udeleži zasebnega dogodka, ki ga prireja karizmatičen in uspešen poslovni guru. Povodni mož (Jure Kopušar) ji prodaja visokoleteče sanje, a Urška kmalu ugotovi, da v njegovem svetu ni vse tako, kot se zdi na prvi pogled. Projekt je nastal v sodelovanju glasbenice Neže Buh - Neishe, avtorja besedila Ambroža Kvartiča, režiserke Sare Lucu, dramaturga Miša Mičića, producentke Vesne Starina, kostumografinje Dominike Monte in oblikovalca luči Davida Andreja Franckyja. Kot koreografa sta sodelovala Željko Božič in Maša Kagao Knez, kot sceonograf pa Darjan Mihajlović Cerar. Muzikal, ki bo potekal v slovenskem jeziku z angleškimi nadnapisi in ki je v številni in predani ekipi nastajal skoraj pol leta, je že v svoji premierni izvedbi navdušil občinstvo. Uspešnica se zato pod okriljem Festivala Ljubljana vrača.

Zgodbo njegovega nastanka je z nami pred veliko ponovitvijo v Križankah delila avtorica glasbe, songov in celostne zvočne podobe, glasbenica Neža Buh - Neisha.

Nam lahko zaupate, kakšna je bila vaša izkušnja sodelovati pri tako velikem projektu?

Vsekakor je izziv in čast delati tako veliko scensko delo, ki zahteva od avtorja, glasbenika in producenta izjemno veliko vlog. Sama sem se v teh vlogah zelo domače počutila, tudi zato, ker je glavna producentka Vesna Starina ljubiteljica moje glasbe. Vesna in David (svetovalec produkcije) sta v izhodišču želela pop rock moderno glasbo. V muzikalu se žanrsko sicer sprehodim čez različne sloge; od klasičnih do sodobnih, ampak gre v osnovi za moderno glasbo, ki mi je pisana na kožo. Ko sem začela pisati, nisem vedela, kdo bodo pevci in igralci, ker so avdicije sledile šele kasneje. V glasbo sem tako dala vse delčke sebe in zajela vse, kar mi je všeč in kar je kasneje postalo pisano, pestro, zanimivo. Pomembno je bilo, da sem držala dramaturški lok tudi znotraj glasbe glede ponovitev določenih delčkov in refrenov. Vse skupaj mi je bilo v strašanski izziv, veselje, sploh pa je bilo lepo delati s tako talentirano ekipo, kljub temu da je bilo vse skupaj naporno, ker je trajalo dolgo časa. Nisem pa bila zgolj v vlogi avtorice, ampak sem tudi pripravljala pevce, sestavljala band, ga vodila in skrbela kot izvršna glasbena producentka za celotno glasbeno podobo muzikala.

Kako ste pevsko uravnavali različne vloge, saj so v muzikalu tako pevci kot igralci?

Včasih je bilo seveda treba posredovati glede različnosti pevskih leg in nastavkov, da so bolj žanrsko sledili slogu glasbe, predvsem pa je bilo to pomembno kombinirati kondicijsko. Muzikal je za nastopajoče kondicijsko zahteven format, saj gre za kombinacijo plesa, petja in igre. Zame osebno bi bila ta naloga izjemno zahtevna, ker si je treba zapomniti tudi celotno koreografijo in scenske postavitve. V procesu sem veliko sodelovala z obema koreografoma in z režiserko; prilagajali smo dolžine, pevske višine in vse to potem prilagodili izvajalcem. Moje delo bi bilo veliko težje, če ne bi bili teksti Ambroža Kvartiča resnično napisani z velikim občutkom za glasbo. Tako pa nam je uspelo pretvoriti vse tekste v enovite songe, ki funkcionirajo tako skupaj kakor tudi vsak sam zase. Pomembno je bilo, da so songi tisto, kar si potem požvižgavaš, ko greš domov, in da ti ostanejo v spominu, saj so konec koncev radijski.

»Tema muzikala je aktualna, ima pedagoško podstat, govori o virtualnem svetu, zasvojenosti z internetom in tehnologijo, kar je izjemno zavajajoče in škodljivo.« Neža Buh - Neisha FOTO: Jure Eržen

Kaj menite, da formi muzikala dodaja slovenska tematika?

Predvsem avtohtonost. Še enkrat vse čestitke in pohvale za pogum, da so producenti izpeljali tako veliko produkcijo v domačem prostoru, o katerem točno vemo, kako kruto je pridobivanje velikih prizorišč, ki sploh omogočajo možnost postavitve tako velike produkcije. Kot drugo je seveda pomembno prepričati ljudi, da si vendar vzamejo čas in investirajo v doživetje veličastnosti dogodka samega. Povodni mož ni samo koncert ali gledališka igra, ampak nekaj veliko večjega. Muzikal ocenjujem skupaj kot veliko delo in kot prelomnico v produkciji slovenskih avtorskih muzikalov.

Kaj bi dejali o dosedanjih odzivih občinstva na Povodnega moža?

Moram priznati, da so bili odzivi gledalcev in tudi strokovne javnosti izjemni in da sem bila pri tem počaščena. Upam, da me tudi v prihodnosti čaka še kakšno takšno večje delo. Zame je to velik izziv, ker moraš svoje znanje in talente strniti in na tem delati dlje časa. Takšen muzikal se postavlja dolge mesece; temu moraš biti posvečen in delovati profesionalno. Ne predstavljam si delati tako velikega projekta, če mi ne bi bil resnično všeč. Dala sem vse od sebe in se pod projekt ponosno podpisujem. Kar me je vse skupaj naučilo, je fleksibilnost v ustvarjanju in nenehno prilagajanje. Ko delaš skupaj s koreografi, režiserji in drugimi, se naučiš videti in slišati tudi skozi druge oči in ušesa. Nisem toliko navezana na svojo substanco, kot hočem biti vezana na skupno srečo ob vrhunskem rezultatu.

Zakaj bi moralo občinstvo, tako mladi kot starejši, videti in slišati Povodnega moža?

Tema muzikala je aktualna, ima pedagoško podstat, govori o virtualnem svetu, zasvojenosti z internetom in tehnologijo, kar je izjemno zavajajoče in škodljivo. Mislim, da moramo vse te mobilne naprave znati odložiti, se dobiti v živo in biti pristni v tem, kar smo. Smo v časih, ko brez tega ne gre, ampak ne smemo pustiti, da nas to definira. Ves čas nam govorijo o kvantiteti, o količini objav in všečkov, ampak gre za kvaliteto, za predanost, iskrenost in za to, da slediš svojim sanjam, klicu in talentu, ki je v tebi. Iz tega izhaja tudi smisel bivanja tukaj in zdaj in samo s tem, kar si, boš lahko deloval v svetu in doprinesel k skupnemu dobremu.