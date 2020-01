Prekanjena naveza, ki se je spletla v Celovcu

Ob spremstvu dobrih kritik

Mlada slovenska zasedba, ki si je nadela ime Wckd Nation, ne skriva ambicij. Najprej je zavzela radijske valove, opozorila nase z nastopi na domačih odrih ter se takoj odpravila na turnejo v tujino. Sestavljajo jo predstavniki nove generacije jazzistov, ki se navdihujejo pri neosoulu, hip hopu in r'n'b-ju. Kako uspešno prepletajo te žanre, lahko preverite na bližajočem se festivalu Ment.Dejstvo, da v Sloveniji še vedno ni visokošolskega študija jazza in da morajo zato glasbeniki po znanje v tujino, poleg očitnih nevšečnosti kdaj prinese tudi kolateralno dobrobit. Med osredotočenim študijem čez mejo se vezi med sonarodnjaki velikokrat utrdijo in obrodijo nove kolektive. V Celovcu so se med študijem na jazzovskem oddelku glasbenega konservatorija našli brata Peter in Žiga Smrdel, prvi kontrabasist, drugi bobnar iz ilirske Bistrice, ter pevka Maša But. Združil jih je, kakopak, skupni glasbeni okus. »Smo generacija, ki je odraščala ob glasbenih vplivih vala, ki ga je povzročil Robert Glasper z mešanico hip hopa, r'n'b-ja in seveda jazza. Ta glasba nas je zaznamovala in, če lahko tako rečem, smo le zaplavali s tokom,« je povedal ustanovni član zasedbe Wckd Nation Peter Smrdel. Nekaj napotkov, posebej pri skladbah, pri katerih neosoul preči hip hop, sta jim dala tudi mentorja z glasbene delavnice v Rimu, bobnar Gregory Hutchinson in basist Joe Sanders, sicer redna gosta Kreativne jazz klinike v Velenju. Zaznamoval jih je tudi pokojni trobentač Roy Hargrove, čigar glasbeno etiko in prijeme so spoznavali prek učitelja na konservatoriju in nekdanjega sodelavca Hargrova, pianista Roba Bargada.Zvok Wckd Nation je zahteval razširitev osnovnega tria. Kmalu so se jim pridružili še drugi slovenski Celovčani, kitarist Filip Vadnu, klaviaturista Anže Vrabec in Nejc Škofic, saksofonista Grega Skaza in Matic Mikola ter trobentač Sandi Štor, ki so v razgibanih aranžmajih obkrožali sodobni r'n'b vokal Maše But.Da zasedba misli resno in presega okvire študentske skupine, sta nakazali prvi skladbi Time in Troubles, izdani leta 2018, ki sta takoj prepričali glasbene urednike na radijskih postajah, da so ju spustili v eter, čeprav se niso posebej trudili, da bi naredili »radiu prijazno« glasbo, je povedal Smrdel. A z angleškimi besedili, ki jih piše Maša But, je bilo jasno, da skupina ne meri le na domače občinstvo. Prva turneja po Baltiku, ki je vključevala nastop na glasbenem tednu v Talinu, je prinesla pohvale v tujih medijih. Pri nas, kjer so jih označili za naslednike skupine Planet Groove, pa vsako izdano skladbo pospremijo dobre kritike.Peti singel Airplane Blond, v katerem prestopajo prag hiše hip hopa, so izdali včeraj. Nagajivo besedilo dopolnjuje kanadski raper Beatox, ki je redni gost zasedbe FreeKind, še ene domače perspektivne neosoulovske zgodbe, v kateri sodeluje Peter Smrdel. »Založbe še nimamo, vse izdajamo v samozaložbi, za zdaj delujemo v slogu DIY [naredi sam],« je Smrdel odgovoril na vprašanje, kdaj bodo izdali prvi album.Preden se bodo odpravili na turnejo po Avstriji in na Češko, se bodo z vokalno obogateno sekcijo in razširjenim repertoarjem avtorskih skladb predstavili 7. ­februarja na Mentu.