FOTO:Preminil je Janez Zmazek - Žan  

V 67. letu starosti je umrl, slovenski kitarist in pevec zabavne glasbe. Rodil se je 17. avgusta 1952 v Ljubljani, kjer je tudi živel in ustvarjal. Nekaj časa je bil v postavi znamenitih rock nenavadnežev, znanih pod imenom. Ko se je leta 1989 pridružil skupini, je tam sčasoma prevzel vodilno skladateljsko in pevsko vlogo, skupina pa je postala njegova umetniško poosebitev.Zasedba je zaslovela s skladboTulsa Time, po različici, ki jo poznamo pod imenom Dobra mrha . Poleg delovanja v skupini Don Mentony Band je pisal besedila in pesmi za, s katerim je zasedba posnela odličen album Jesen . Rad pa je nastopal v okleščeni postavi zinPred leti sva se dobila na Delu v bifeju spodaj in mi je dal zanimiv predlog. Dejal je, da bo zasedba Don Mentoy Band, končno dobila solidno internetno stran in da bi bil vesel mojega zapisa o njih. Tako je nastal naslednji zapis, ki zajema esenco skupine in Zmazkovo glasbeno in besedilno bistvo.»Skupina Don Mentony Band ni nikoli delala revolucije v slovenski rock glasbi, bila je varen pristan, kjer sta razum in duša spontano podrejena tistemu primarnemu, zaradi česar se je rock'n'roll kot glasba za široke ljudske množice sploh oblikovala. Nekaj nekonformizma, nekaj kritične misli, nekaj uporništva, nekaj cinizma, nekaj hedonizma …Don Mentony Band je z leti postal Don Zmazek Band, saj je Janez Zmazek – Žan dal najmočnejši pečat delovanju zasedbe s svojimi kitarističnim vložki, prepoznavnim glasom in pa besedili, ki so včasih resna družbenokritična, drugič zafrkljiva družbenokritična, tretjič rockersko hedonisitčna in (navidezno) šovinistična, da bi se spremenila v lirična in krhka, zelo osebna in intimna.Skupina Don Mentony Band je bila v slovenskem rocku tista zanesljiva oporna točka, kjer si vedno slišal dober rock začinjen s prefinjenimi blues in country začimbami zapet v ljubljanščini. Tu ni bilo ne velike filozofije, ne spakovanja, temveč le pristnost in preprostost …Vse se je začelo z Dobro mrho, priredbo skladbe Tulsa Time, drugo pa je, kot se pravi, zgodovina. Mogoče bodo rock zgodovinarji, ko in če se bodo kakšni pojavili, zlahka preskočili in spregledali Don Mentony Band kot nekaj nepomembnega, mogoče zato, ker so (bili) preprosto tako dobra in vzorčna rockovska zasedba, na katero si se vedno lahko zanesel in si jo začel pogrešati šele, ko jo je zmanjkalo. Tako kot vodo.Don Mentony Band so postali nekaj samoumevnega in nepogrešljivega, nekaj kar je vedno tu in prav je, da so se spet zmigali in se reaktivirali. To ni povratek, temveč le nadaljevanje nekoliko lenobne in ležerne rockovske kariere skupine, ki ni nikoli bila vpeta v potrebe in želje glasbene industrije, temveč podrejena lastnemu ustvarjalnemu in občasno neustvarjalnemu ritmu.Izvirnost in vrednost skupine Don Mentony Band je ravno v izvirni mešanici znanih sestavin. To ni nek nenaraven glasbeni stvor doktorja Rockensteina, kakršni vse prepogosto strašijo na naših še pogosteje pa na tujih rockovskih odrih, temveč živo glasbeno bitje po katerem teče rdeča kri.To je moj živlene, a štekaš Marjetka, ne me izzivat, priznam, ni več upanja, lahko pa nardim še bolš, zato ostan z menoj …«Zmazek je bil blues rock glasbenik, ki je bil trmasto na strani slehrnika in, ki je dobro vedel, kakšna je vloga rocka, in sicer v tisti tečni vztrajnosti, da se to življenje in ta svet vendarle da spremeniti nekoliko na bolje, pa četudi s humornimi besedili ali pa kitarskimi solažami, katerim bi prisluhnila tudi JJ Cale in Eric Clapton, njegova mentalna brata po kitari.Pred dvema letoma sem oceno albuma skupine Don Mentony Band Prov fletn se mava začel s stavkom. »Ni je sile, ki bi uničila Don Mentony Band.« Žal se je izkazalo, da ena sila pa vendarle je, sila minevanja.Skladatelj, pevec in kitarist Janez Zmazek – Žan ni pogosto rinil v ospredje. Bil je skromen a vztrajen, ležeren a deloven, umetnik, ki ni silil muz, da se mu pokorijo, temveč je potrpežljivo čakal, da so ga objele. In objemale so ga pogosto. Tako je nastalo kar nekaj uspešnic, kot so poleg naštetih še, N'kol si nam odpustu, Rekla je ne, Sedem let , Ko noč zamenja dan, Punca pomagej mi Dotakn' se me z občutkom in druge. Napisal je himno tako lenobi v pesmi Lenoba , kot delu, v pesmi Živel 1. maj.Kitaristov je veliko, humoristov med njim nekoliko manj, zagotovo pa ne bo nihče zmogel nadomestiti Janeza Zmazka – Žana in njegovih blues rock skladb s kančkom countryja polnih grenko-sladkih proletarskih zgodb, prežetih z obilo humorja.Odzvenel je zaključni akord.