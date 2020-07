Preveč neznank in nejasnosti pri organiziranju koncertov

Industrija druženja, torej predvsem kongresni, kulturni in šport­ni dogodki, je bila zagotovo med tistimi segmenti družbe, ki jih je zdravstvena kriza najbolj prizadela. V veliki stiski so organizatorji koncertov, kajti njihova dejavnost sodi pod dve ministrstvi, za kulturo in gospodarstvo, pri čemer se je težko znebiti občutka, da pristojnih razmere ne zanimajo.Pri treh organizatorkah smo se pozanimali o največjih izzivih, s katerimi se te dni spoprijemajo pri organiziranju koncertov. Ana Kajzer iz Siti Teatra je dejala, da je največja težava zadnjih dni zagotovo nekorektno in neodgovorno obveščanje pristojnih institucij o novem ...