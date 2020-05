Pričakovana metamorfoza glasbene industrije

Lani sem se v pogovoru s Slobodanom Milunovićem - Bobanom, lastnikom in organizatorjem festivalov MetalDays in Punk Rock Holidays, dotaknila vprašanja o prihodnosti glasbene scene. Pokazalo se je, da so bile njegove besede preroške. »Vse bo hologramsko. Skupina bo nekje igrala v živo, koncert pa bo sočasno predvajan na raznih koncih sveta.« Prav to se je zgodilo med pandemijo koronavirusne bolezni. V zadnjih dveh mesecih izvajalci preizkušajo nove poslovne modele, nekateri že uspešno krmarijo po novi glasbenoposlovni ekonomiji. Po nekaterih izračunih je svetovna glasbena industrija v živo vred­na 27 milijard dolarjev. ...