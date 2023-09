Prihaja teden spoznavanja palestinske glasbe

V zvezi s Palestino večinoma poročajo o izraelski okupaciji,­ toda gre tudi za narod z bogato in raznoliko umetnostjo. Drugo plat palestinskega ljudstva bodo že dvanajstič predstavili na Kulturni ambasadi Palestine.

Tokrat bosta v ospredju palestinska glasba in pogovor o njeni vlogi pri ohranjanju kulture in identitete. Osrednji gost bo palestinski igralec Kais Atalah. V Slovenski kinoteki bodo prihodnjo sredo prikazali film Idol (Ja tajr el tajer) iz leta 2015.

Zaznamujejo nas že prve melodije

Palestinski igralec Kais Atalah bo v Ljubljani sodeloval pri projekciji filma Idol. FOTO: osebni arhiv

Gre za film, posnet po resničnih dogodkih iz življenja palestinskega pevca na porokah v begunskem taborišču v Gazi.­ Nepričakovano je postal junak arabske različice televizijskega tekmovanja Idol ter v navdušenju povezal prebivalce največjega zapora na svetu. Kais Atalah je v filmu upodobil mladega Mohameda Asafa, zdaj dvajsetletni Atalah pa bo v Kinoteki po projekciji filma sodeloval še na pogovoru.

Odprtje Kulturne ambasade Palestine bo v ponedeljek ob 18. uri v Galeriji Fotografija v Ljubljani. Prikazali bodo glasbeno-fotografsko razstavo Moja piščal je palestinska (verz iz pesmi Trpki sladkor Taufika Zejada), na kateri bo prek fotografij na ogled palestinska glasbena tradicija od ljudske glasbe, uporniških pesmi do moderne scene. Osrednji gost bo Marko Korošec, glasbeni pedagog, ki se je več let izobraževal na področju arabske glasbe in bo na prireditvi igral na oud.

V torek ob 18. uri bo v Pritličju sledil glasbeno-pripovedni večer z Mahmudom al Hatibom, palestinskim glasbenikom, ki že dalj časa živi v Sloveniji, sodeloval bo tudi na okrogli mizi v četrtek na Filozofski fakulteti v Ljubljani (ob 13. uri). Zraven bosta še Vafa Kaanan iz Gaze in antropologinja Katarina Juvančič. Spregovorili bodo o uspavankah, kako se prenašajo iz roda v rod in kakšen pomen imajo v času apartheida. Glavna tema bo pogovor o tem, kako močno nas v življenju zaznamujejo že prve melodije.

Prepletanje kulture in politike

Prva Kulturna ambasada Palestine se je pri nas odvila leta 2012. Projekt ustvarjajo pri Gibanju za pravice Palestincev, kjer se povezujejo v podpori za svobodo, pravičnost in enakopravnost, zato podpirajo tudi svetovno kampanjo BDS – bojkot, dezinvesticije, sankcije proti Izraelu, dokler ta ne bo začel spoštovati pravic Palestincev. V gibanju nimajo določenih voditeljev, vsekakor pa največ dela opravita Nada Pretnar in Barbara ­Vodopivec.

Kulturna ambasada Palestine je predvsem prikaz, kako ima tudi palestinski narod bogato razvito kulturo in da še zdaleč ni pravično, da palestinske ljudi prikazujemo zgolj prek vojne in političnega vprašanja. Ravno na to so že večkrat opozorili palestinski umetniki, saj nočejo, da je njihovo ustvarjanje nenehno pogojeno s politiko, čeprav sta prav kultura in politika nemalokrat tesno prepleteni. Tega ne skrivajo niti na Kulturni ambasadi Palestine, zato vedno znova opozarjajo na trenutne politične razmere v tej državi.

V vseh teh letih so pri nas gostovali številni palestinski umetniki, hkrati še precej profesorjev in strokovnjakov z drugih področij, ki so prikazali vsakodnevno življenje Palestincev.