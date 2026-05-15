Prvi sem zapel Majo z biseri, ne Benč

Hrvaški pevec, skladatelj in kitarist Dado Topić praznuje šestdeset let glasbene kariere s koncerti po naši regiji. Bolj kot koncertu je prireditev podobna festivalu, kajti na odru se bo zvrstila plejada glasbenih gostov. V ljubljanski Cvetličarni bo 21. maja nastopil s skupino TimeafterTime, na odru se mu bodo pridružili skupina Karamela, Branko Đurić - Đuro, Uroš Perić, Ratko Divjak, Brano­ Likić, Srđan Marjanović, Goran Bojčevski, Ana Petanovska in drugi. Občinstvu je obljubil večer brezčasnih uspešnic, močnih čustev in vrhunskega rocka.