Raje glasbenik kot gradbenik

Koncertni cikel Jazz Ars All Stars, projekt radijskega programa Ars, se v Cukrarni v novem letu nadaljuje s koncertom saksofonista Adama Klemma, člana Big Banda RTV Slovenija, ki vzporedno svojo kreativnost in ljubezen do jazza, etna in fusiona izrazi s kvintetom. Adam Klemm ​Banda bo jutrišnji koncert posnela ter ga izdala na četrtem albumu.

Adama Klemma, rojenega Novosadčana, je v glasbeni svet zmamil zvok klarineta. Popeljal ga je na glasbeno izpopolnjevanje v Budimpešto, kjer je odkril lepote tenorskega saksofona. Po srednji glasbeni šoli je po tihem sklenil, da se bo zapisal glasbi, čeprav so bili starši prepričani, da se bo vpisal na gradbeništvo. »Kmalu je tudi njim postalo jasno, da raje vadim saksofon, kot da bi pet ur vadil matematiko, in ni jim preostalo drugega, kot da so me podprli pri odločitvi,« je povedal za Delo.