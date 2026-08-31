Ramones - Pol stoletja glasbe, ki je spremenila svet

Sinoči je na osrednjem hollywoodskem pokopališču Hollywood Forever Cemetery v Los Angelesu odmevala glasba punk skupine Ramones v izvedbi superskupine Cretin Family, ki se je poimenovala po eni od njihovih pesmi.

Pevec in kitarist Billie Joe Armstrong (Green Day), pevec in kitarist Tim Armstrong (Rancid), bobnar Travis Barker (Blink-182) in baskitarist C. J. Ramone (Ramones) so se s posebnim koncertom poklonili glasbi skupine Ramones, ki je pred 50 leti izdala istoimenski prvenec. Dogodek sta pripravila Ramones Productions in Hollywood Forever, poleg posebnega koncerta je vseboval še dvojno filmsko projekcijo, ki jo je predstavil John Travolta.