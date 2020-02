FOTO:Raziskovalne improvizacije in bigbandovska gverila

Enodnevni festival, ki domačim glasbenim ustvarjalcem odpira oder, na katerem lahko predstavijo svoje najnovejše projekte, poteka že šestič. Nekateri zvončki in trobentice so pognali prvič, drugi imajo za seboj že več pomladi, a kakor pravijo organizatorji, ne gre za festival novincev, le koncept in dela so sveži.Začetek bo raziskovalen. Svoje enoletno ustvarjanje v sklopu programa Mladi raziskovalci bodo predstavili saksofonistka Brina Kren, flavtistka Neža Zupanc, bobnar Filip Mozetič, saksofonist Lenart de Bock, kitarist Leonard Medica in vodja zasedbe kontrabasist Gašper Livk. Prav pod njegovo konceptualno zasnovo so v ...