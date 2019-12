FOTO:Red Hot Chili Peppers in John Frusciante, tretji del

Frusciante je postal prepoznaven tudi po svojem falsettu in priredbah svetovnih uspešnic: praviloma je odpel eno na vsakem koncertu Peppersov. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

V preteklih letih so se večkrat pojavila ugibanja, ali se bo Frusciante (na fotografiji desno), ki se je medtem preizkusil v popolnoma drugih žanrih, vrnil k Peppersom. FOTO: Ethan Miller/Reuters

V Red Hot Chili Pepperse (RHCP) se po desetih letih vrača kitarist, je na svojem instagram profilu objavila ta priljubljena kalifornijska funk rock skupina. »Razhajamo se z našim kitaristom. Je čudovit glasbenik, ki ga spoštujemo in imamo radi ter smo mu globoko hvaležni za skupaj preživeti čas. Hkrati z velikim navdušenjem in polnih src naznanjamo, da se nam bo ponovno pridružil John Frusciante.«Zgodba RHCP in Fruscianteja se je začela pisati leta 1988. Zamenjal je ustanovnega člana, ki je umrl zaradi prevelikega odmerka heroina. Čeprav je skupina obstajala že pet let in se v tem času uveljavila na losangeleški sceni, je bila v tem času daleč od svetovne slave, ki jo uživa danes.Njihov preboj na največjo sceno se je začel prav s prihodom tedaj zgolj 18-letnega Fruscianteja – ostali člani, pevecbasistin bobnarso bili skoraj desetletje starejši od njega.Albuma Mother's Milk, še posebej pa Blood Sugar Sex Magik sta požela ogromno pohval tako kritiške kot splošne javnosti. RHCP sta izstrelila med zvezde, Fruscianteja, popolnoma nepripravljenega na bliskovit vzpon, pa na rob prepada in depresije. Skupino je zapustil sredi promocijske turneje za Blood Sugar Sex Magik in se za več let umaknil iz javnega življenja.»Poneslo nas je previsoko, predaleč, prekmalu,« se je čez čas spominjal Frusciante, ki je po odhodu postal močno odvisen od heroina. »Prepričan sem bil, da bo John umrl,« je v videoposnetku nizozemske televizijske mreže VPRO govoril Flea. Vendar se je Frusciante ozdravil odvisnosti in se leta 1998 znova pridružil Peppersom. Tokrat je četverica skupaj ostala dlje – enajst let –, nato pa je Frusciante sporočil, da se podaja na samostojno pot.V preteklih letih so se večkrat pojavila ugibanja, ali se bo Frusciante, ki se je medtem preizkusil v popolnoma drugih žanrih, vrnil k Peppersom. Kitarist jih je vztrajno zavračal, češ da je ta zgodba zaključena, a si je očitno premislil.Revija Rolling Stone ga je razglasila za 18. najboljšega kitarista vseh časov. Na njegov slog je močno vplival, čigar plošče je obsesivno poslušal v mladosti; prav tako je bil velik oboževalec RHCP, preden se jim je pridružil. Medtem ko je Kiedis avtor večine besedil, sta bila Frusicante in Flea najbolj zaslužna za zvočno podobo benda in prepoznavne kitarske rife v Give it Away, Californication, Blood Sugar Sex Magik, Knock me Down, Snow …Frusciante je postal prepoznaven tudi po svojem falsettu in priredbah svetovnih uspešnic: praviloma je odpel eno na vsakem koncertu Peppersov, od I Feel Love Donne Summers do S.O.S Abbe ali Tiny Dancerja Eltona Johna …